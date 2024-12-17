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▲張加恩2021年開始愛上跑步，隨後開始在全球各地參加馬拉松賽事。（圖／翻攝IG@trilltogo）

2024台北馬拉松今年升格為「金標籤」賽事，吸引全球各國好手來台參賽，不過在15日賽事當天，卻有觀眾發現賽事轉播狂拍「女子組第二名」的選手長達6分鐘，直到她衝過終點線才結束，而這位「長腿美女」張加恩的超驚人身分也曝光了。15日台北馬拉松賽事中，張加恩在賽事前半段一直是女子組全馬的領跑者，直到最後一公里才遭「不死鳥」謝千鶴反超，而在台北馬的網路轉播鏡頭中，導播從轉播時間3:16:35秒就開始將鏡頭鎖定在張加恩身上，直到3:22:49她完成衝線才結束，時間長達整整6分鐘多。最終張加恩以2小時51分54秒獲得全馬女子組國內第2、總排名第12佳績，只輸給以2小時51分12秒衝線的女子組冠軍「不死鳥」謝千鶴。賽事結束後，張加恩也在個人IG上發文表示：「第一次在台灣跑步是非常愉快的經驗」，而她的過往經歷更是驚人，擁有英國劍橋大學碩士、美國史丹佛大學法學博士等學歷，目前是美國華盛頓執業律師。