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衛福部疾病管制署今（17）日公布新增2例高雄市本土登革熱病例，兩人為同住家人，分別於12月9日及12月13日起出現發燒、肌肉痠痛等症狀，並陸續就醫，12月16日因症狀未改善再次就醫，經通報及採檢送驗確診均感染登革病毒。目前2人住院中，其他同住家人無疑似症狀。疾管署說明，個案活動地以苓雅區住家及小港區工作地為主，為一起家庭群聚事件，因潛伏期無國外旅遊史，初步研判為本土病例，疾管署將針對本案檢體進行病毒基因定序，以釐清感染源。疾管署表示，為主動找出隱藏個案，衛生單位已規劃於社區進行擴大採檢，同時積極採取相關防治措施，針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除，並針對個案及接觸者進行衛教宣導，籲請民眾提高警覺並加強防範。疾管署統計，今(2024)年截至12/16累計253例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計89例，病例分布新北市75例、高雄市6例、臺北市5例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例)；今年累計253例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼91例為多，其次為菲律賓36例及泰國33例。疾管署提醒，雖時序已入冬，惟南部縣市白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾於雨後主動落實「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。