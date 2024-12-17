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機器人概念股全面走高！台積電董事長魏哲家昨（17）日表示，AI是未來發展的核心，並且看好「多功能機器人」與「無人機」成最具潛力產業。也因此激勵相關個股今（17）日齊漲，機器人概念股就有8檔亮燈漲停。魏哲家昨日受邀出席全國科學技術會議，引言時透露「全世界最有錢的傢伙跟我說，多功能機器人是未來要努力的方向。」更指出AI是未來發展的核心動力，看好「多功能機器人」與「無人機」成最具潛力的兩大產業。魏哲家也指出，多功能機器人的核心在於軟體設計，結合台灣的半導體技術、軟體設計和精密機械，未來將可融入日常生活，發揮效益。而無人機的廣闊應用前景，包括測量、服務、貨物運輸，甚至可能發展載人技術，台灣在軟體與精密機械的優勢，能成為推動無人機產業的關鍵。魏哲家點名，台灣AI應用發展可朝多功能機器人、無人機，及運用AI來節能減碳與用水等三大領域發展。法人指出，機器人股前波拉回，在魏哲家這段話加持下有望繼續飆漲。魏哲家認為，台灣可以利用在AI的優勢，譬如台灣有很好IC設計公司，可以設計各種晶片，也有很好的晶片製造跟封裝測試聚落，還有做資料中心的技術，讓台灣在AI產業占有舉足輕重的地位。魏哲家指出，這兩個月跟客戶有很多互動，也聽客戶描述未來的期待與計畫，當中一定提到AI與AI應用，客戶也尤其看好多功能機器人，而任何AI一定要有很好的晶片、軟體與各種精密機械，並看好台灣在半導體的技術將讓機器人發揮它的效用。魏哲家的言論激勵相關概念股走高，多檔亮燈漲停，包括：慧友、彬台、台灣精銳、上銀、直得、全球傳動、大銀微系統、所羅門，其他個股也同步走高，新漢、昆盈、羅昇、正崴、聯策上漲逾7%，迅得上漲逾6%，穎漢、高僑、原相、均豪、雷虎上漲逾5%。