我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市某國小棒球教練驚爆性侵小球員，至少25個孩子受害。市議員江和樹上網搜尋，發現他早在2004年讀高中時，就猥褻同村小學生，之後因另兩案被判緩刑，當校方欲聘任，他一樣拿得出良民證。市府表示，良民證註記效期僅5年，教練2019年任職時，校方查詢已無2012年的記錄，之後匯入法務部系統，校方應是未定期查詢，才讓教練得以連闖兩關。台中市發生棒球教練將球隊當成自己的性愛樂園、性侵數十名小學生的離譜事件，受害人數滾雪球般增加。揭發此事的市議員江和樹表示，他接獲家長陳情，初聽案情覺得太過匪夷所思，隨手在司法查詢系統打上教練名字，立刻出現教練12年前的《強制猥褻罪》判決書。依據判決書內容，教練在2006年、2012年分別猥褻同村兩名小學生，其中2012年受害小學生報告老師，他的犯行才曝光。其後檢察官再查出教練高中時期即是某名校棒球隊員，放暑假時將村裡另一名小學生騙到貨櫃屋內猥褻。由於當時未滿18歲，暑假猥褻案由少年法庭審理，另兩案與被害人及家長和解，被判徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。江和樹說，任何人都可以在網路查到的資料，偏偏教育單位就能視而不見，讓內心生病的教練進入教育場域，禍害更多孩子。市議員劉士州今（17）日也在議會質疑，到學校任職須檢具良民證，教練如何偷渡成功？校方都不把關嗎？教育局長蔣偉民表示，教練2019年受聘到校，學校查詢相關系統時並無任何註記，因為良民證註記效期僅5年。相關單位發現良民證的法律漏洞，自2021年起將法務部系統匯入查詢系統，若學校定期查詢，應該可以得知教練前科。被問及為何教練能一路有恃無恐？蔣偉民表示，目前正在了解校方是否確實定期查詢，若無，教育局將追究校方及人員責任，以及是否涉及包庇。市長盧秀燕則表示，每年查詢資料本就是該做的，她要求全市各級學校更新資料，對於有前科的教職員工，必須全面擴大追查。