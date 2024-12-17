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國民黨立院審查《憲訴法》、《財劃法》，而昨日以極端方式阻饒綠委進入會議室，3分鐘就將《選罷法》調高罷免門檻一案送出委員會，國會亂象頻傳，對此名嘴張益贍表示，如果不關心立委進不了委員會，覺得罷免跟自己無關，那麼明天就不讓立委進其他委員會，若還是不關心，甚至封鎖院會不讓立委進去，強調國民黨昨日只是「國會戒嚴」的第一步，「國會獨裁」的開始，最後最後不只是葬送台灣的民主，甚至是台灣的主權，藍白立委會成為一群習近平的舉手部隊，喊話民眾「今天不站出來，明天將再也站不出來！」張益贍說，如果不關心立委進不了委員會，覺得罷免跟自己無關。明天他們就不讓立委進其他委員會，若還是不關心，因為還有院會可以擋。那麼後天他們就會封鎖院會不讓立委進去。而天氣很冷，所以仍然懶得站出來，反正行政院可以提覆議，他們就擋住總預算，提《財劃法》修正案；還有大法官，他們就提《憲法訴訟法》實質廢除大法官會議。張益贍，藍白立委封鎖內政委員會，強調國民黨昨日只是「國會戒嚴」的第一步，「國會獨裁」的開始，甚至這些都只是手段，最後不只是葬送台灣的民主，甚至是台灣的主權。最後會成為「台灣立法會」，藍白立委會成為一群習近平的舉手部隊，喊話民眾「今天不站出來，明天將再也站不出來！」