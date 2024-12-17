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太平洋島國萬那杜今（17）日上午9點多發生芮氏規模7.3強震，震央位於首都維拉港（Port Vila）以西30公里處外海，之後又發生規模5.5的餘震，強震侵襲導致萬那杜通訊中斷，目前政府網站仍然處於癱瘓狀態，無法得知官方統計的最新災情。但有目擊者表示看到「街上有屍體」，憂心當地社區遭到重創。根據《法新社》報導，當地居民湯普森（Michael Thompson）對《法新社》透露，一條道路上的山體滑坡淹沒了一輛公共汽車，美國和法國大使館所在大樓的底下樓層受損嚴重，基本上可說是被夷為平地，「當我們走過時，那裡有屍體，所以顯然有人死亡」。湯普森指出，當地大多數行動網路已無法使用，「我們迫切需要海外的支持，包括醫療後送和熟練的救援人員，以及能夠在地震中進行救援工作的人員」。根據紐澳媒體報導，斐濟紅十字會亞太地區辦事處負責人格林伍德（Katie Greenwood）表示，維拉港市中心到處都是大型建築和飯店，雖然目前還沒有傷亡報告，「如果我們沒有在某個時候聽到從維拉港傳來的壞消息，我會感到十分驚訝」。紐西蘭紅十字會表示，已啟動維拉港的星鏈，並隨時準備在需要時提供幫助。紐西蘭國防軍（NZDF）發言人透過聲明表示，萬那杜大地震後，國防軍已經整備待命，如果萬那杜向紐西蘭政府提出任何援助請求，隨時都能提供。鄰近的斐濟也表示，正在密切關注地震的後續，一樣已準備好協助救災工作。澳洲外交部也表示，將根據情況提供緊急支援。