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中華職棒陳子豪爭奪戰越演越烈，聯盟中除了統一獅尚未爭取外，其他5隊都有向他作出報價，且據傳除了母隊中信兄弟外，其他4隊都開出至少6年合約，此合約可說是跟他的應援口號一樣炸裂，因為報價合約已經刷新中職年限紀錄，且合約總值更有望衝上歷史第2高。陳子豪是2013年，中華職棒史上唯一的高中選秀會中，被兄弟用第二輪第3順位選中，並在2013年10月13日就代表兄弟出賽，成為中華職棒最年輕出賽球員，並在隔年4月12日交手統一獅時，面對李金木掃出生涯首安，就是一發全壘打，以18歲右257天打破，由張泰山所保持的19歲又163天敲出全壘打的中華職棒最年輕紀錄。現年29歲的陳子豪，職棒12年生涯首度進到自由市場，回顧他為兄弟出賽1040場，掃出990安、包括131轟、貢獻639分打點，打擊率為0.288、常打率為0.468、整體攻擊指數為0.839，生涯6度入選明星賽，並在2018年拿下最佳十人外野手，與在2020年奪得外野手金手套獎。今年陳子豪月薪為60萬元，雖然全額轉隊費高達900萬，但擁有年輕優勢的陳子豪，依舊有4支球團開出至少6年的合約，有機會挑戰張育成總額高達9250萬元的合約。目前有關陳子豪的合約進展，根據陳子豪所屬秉初運動經紀公司日前透露，「經過第1階段球員和球隊交換意見，與第2階段聽取球隊報價後，已經將資料整理給陳子豪，目前已經進入第3階段談約，會盡快做出決定。」此外經紀人林世民強調，「並不會採取競價方式與各隊洽談，也有婉拒願意加碼的球隊，目前以各隊的開價情形，讓陳子豪做最後評估。」