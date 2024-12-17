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▲泰勒絲（右）和男友崔維斯凱爾西，現在即將有很多時間可以相處，外界都等著看他們是否能修成正果。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲的終身大事備受各方矚目，已經35歲的她，被認為要組織家庭腳步要快，不能再拖太久。（圖／美聯社／達志影像）

能夠與紅遍全球、身價16億美元的天后泰勒絲交往，應該是無數男性的夢想，也難怪她的現任男友、美式足球名將崔維斯凱爾西對她的35歲生日格外重視，精心規劃了許多驚喜。根據《紐約郵報》八卦版報導，他特別請來私人調酒師與廚師負責她的生日晚宴餐食，還把現場布置成一片花海，他更提早把禮物送到她家，讓她芳心大悅。崔維斯凱爾西與泰勒絲交往一年多，老是在外界的眼光之下，沒有辦法享受兩個人的甜蜜，這次她的35歲生日，崔維斯特別設計成他們自己的私密約會，排除閒雜人等。他還利用時間把她曾經講過、很想要的禮物都買來，在珠寶上刻她的名字，誠意滿滿。泰勒絲過去一年半多都在忙「時代」巡演，精疲力盡，現在能夠有空檔，除了好好休息之外，就是要跟崔維斯多多相處，外界也都期待他們之間的發展。因為泰勒絲與崔維斯現在都是35歲，想要生兒育女已經沒有太多時間能夠拖。泰勒絲一直都表示想要建立家庭，只是演藝工作真的太忙，她才會沒有空檔認真考慮婚事。在崔維斯之前她曾經與英國英俊小生喬歐文交往數年都沒能走上紅毯，崔維斯會不會就是她的真命天子？有些人也頗有疑慮，不過泰勒絲自己心裡一定有想法，大家也只能寄予祝福。