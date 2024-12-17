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立法院今（17）日進行考試委員人事同意權投票，民眾黨團上午特地召開記者會，宣布將對被提名人柯麗鈴與伊萬‧納威投下不同意票。豈料立委黃珊珊卻蓋錯章，對柯麗玲蓋同意，只好再蓋不同意形成廢票。民眾黨團下午聲明，黨團了解黃珊珊是無心之過，但為貫徹紀律，其餘7成員一致決議予黃珊珊罰款新台幣5萬元，並自21日起暫停出席黨團會議2個月。黃珊珊今蓋錯章投了廢票事後向大眾致歉，坦承進場投票蓋章時，先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那一欄。她現場立刻向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。民眾黨團下午指出，經黨團召開會議討論，並由黃珊珊說明現場情況，全體成員均信任此次誤投之爭議，實屬無心之過，且不影響最終之結果。惟為貫徹民眾黨立院黨團紀律，並回應外界疑慮，在黃珊珊結束說明離場後，其餘7位黨團成員依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第24條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自今年12月21日起暫停出席黨團會議2個月。