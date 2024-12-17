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為了提升疫苗接種人口涵蓋率，以發揮疫苗最大效益，疾管署今（17）日宣布，自明（2025）年1/1起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，直到疫苗用罄為止。疾管署表示，今年度公費流感疫苗自11/1起就已經再開放第2階段無高風險慢性病的50歲到64歲民眾接種公費疫苗，截至12/16為止，公費疫苗總接種數已達到562.6萬劑，整體疫苗使用率超過85％，剩餘量約96萬劑。疾管署表示，目前全國有約4000餘家合約院所提供接種服務，建議民眾可以透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家、1922防疫諮詢專線等查詢鄰近合約院所，並預約以確保可施打到疫苗。疾管署表示，長者及幼兒感染流感後，是發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖無法完全避免感染，但是世界衛生組織建議降低重症及死亡率最有效的手段。因此，為了保護家中長者及幼兒，呼籲民眾儘速前往接種流感疫苗。若來不及在年底前完成接種，明年1/1起，全家都可以接種。此外，疾管署提醒，國內流感疫情即將進入流行期，明年農曆春節較往年提早，請民眾盡早接種，以在疫情高峰前獲得足夠保護力。近期氣溫偏低，為了防範流感衝擊，除了接種疫苗外，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息減少病毒傳播機會。