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▲柯佳嬿（左起）、張艾嘉、楊祐寧、王大陸及敖犬在《艾嘉食堂》經營店家，過程互動既逗趣又感人。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲王大陸迎來《艾嘉食堂》最後上班日，他感謝大家這幾天的相處，張艾嘉給予他「特別的地位」，表示以前王大陸是自己兒子的好朋友，但現在王大陸也變成自己的好友了。（圖／泰坦星文創影視提供）

節目迎來藝人王大陸最後一天上班日，王大陸不只用英文向客人推銷自己做的提拉米蘇，也向路過的遊客熱情招呼，讓楊祐寧氣到從廚房衝出來想揍他，「最後一天你終於會講話了？」在最後的交接日，王大陸將自己所學交付給新任員工敖犬，包括切檸檬的時候如何安全用刀、提醒注意器具衛生、催促留意上菜時間，原來楊祐寧教他的，王大陸都有學起來，這讓楊祐寧忍不住感動：「我老淚都要出來了！」沒想到，才送走一個王大陸，後腳前來的敖犬似乎也是一個無法讓人省心的人物，雖然他顯得認真又敬業，但各種少一根筋，讓旁人看得捏一把冷汗，他也分享，自己20歲在拉麵店打工，腳滑跌倒把整碗拉麵灑在客人身上，結果當天就被辭退，天然Chill的王大陸交接給少一根筋的敖犬，過程十分爆笑，不僅經理楊祐寧看了頻直搖頭，連主廚張艾嘉也看不下去：「如果我在外場就把他們給罵死。」接著來到《艾嘉食堂》歡送王大陸的橋段，他們依依不捨地離開食堂，製作單位就獻上精心準備的歡送宴，楊祐寧和王大陸特地回房換上張艾嘉之前送上的鳳梨上衣，因為尺寸不合非常貼身，兩人顯得害羞又搞笑，王大陸感性地說，感謝大家這幾天的相處，張艾嘉則給予他「特別的地位」，表示以前王大陸是自己兒子的好朋友，但現在王大陸也變成自己的好友了，楊祐寧則敲邊鼓說，以後張姐的兒子就要叫王大陸「Uncle」，言論笑翻眾人。