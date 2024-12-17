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中國生育率連年下降，連帶使人口自然增加率持續衰退，在近期一場中國人民大學與哈薩克官員的交流活動上，一名中國人民大學的學者突在哈薩克官員演講完後，問及對方究竟是「如何讓女大學生服服帖帖生孩子」，言論在中國社群掀起議論。根據聯合早報報導，哈薩克國務顧問葉爾蘭∙卡林（Erlan Karin）在上月22日參訪中國人民大學，並以「哈薩克的改革和中哈永久全面戰略夥伴關係」為主題進行演講。在演講後的交流環節中，中國人民大學學者王憲舉提到，哈薩克生育率高，中國生育率低的問題，他表示，中國女生現在普遍不願意結婚，也不要小孩，「家長也好，領導也好，你動員她、勸她，她不聽」。未料，王憲舉問，「哈薩克小孩很多，女大學生們怎麽能夠這麽相信你們的話，老老實實的、服服帖帖的，就這麽生孩子，早生、多生？」此話一出讓在場其他中國學者露出詭譎淫靡的笑容，卡林尷尬回應，哈薩克並不會強迫婦女去生孩子，不會替她做選擇。哈薩克婦女非常積極地參與社會各個方面，也參與政治，保障人權。2022年通過了涉及兒童安全和婦女權益的重要法律，形成了新的機制保護婦女權益。卡林強調，哈薩克的石油天然氣的收入都會計入國家基金，每個新生兒都會從基金中得到分紅，將來用於解決住房和教育問題，藉由國家和家長共同參與，形成一種新的社會習慣。相關問答內容近日發布在人大重陽金融研究院的微信公眾號上，在中國社群引發軒然大波，許多中國民眾吐槽，「平常談性色變，這種場合倒是大談特談活塞運動了」、「歲數也到這了，服服帖帖的去了吧」、「這意思像是你們用什麼鐵鍊啊，怎讓他們不跑呢」。眼見事態延燒，人大重陽金融研究院微信公眾號以及官方網頁目前已悄悄將這篇問答內容刪除。