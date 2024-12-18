我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五度角逐自民黨總裁大位的石破茂，終於在2024年獲勝並當上日本首相。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024全球十大重點新聞整理表。（圖／NOWnews製圖）

2024年即將劃下句點，已過這年，除了地震、洪水等天災，區域危機似乎不減反增，除了原先的以哈衝突、俄烏戰爭仍未落幕，亞洲也並不平靜，新年一開始就發生傷亡慘重的大地震，中國、日本、韓國也面臨多重挑戰，政壇要角更迭、報復社會慘案頻傳，甚至還爆發現代民主國家罕見的戒嚴危機。《NOWnews今日新聞》國際中心精選了全球十大新聞，分成上下2篇，帶讀者回顧過去、展望來年。日本石川縣能登半島，2024年新年伊始，就在1月1日下午，發生芮氏規模7.6的強震，深度僅10公里，之後又發生多次餘震，並一度發布海嘯警報。石川縣的輪島市、七尾市、珠洲市都是重災區。許多人當時已返家過新年，因為這場天災而天人永隔，家破人亡這起地震總計造成462人死亡、1336人受傷、3人失蹤。日本前首相岸田文雄，今年8月突然宣布，不參加自民黨總裁選舉，意味著他將離任首相一職，消息一出，自民黨便陷入多雄爭霸的局面，其中又以前環境大臣小泉進次郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、自民黨前幹事長石破茂呼聲最高。在經過2輪投票後，由石破茂於9月底舉行的自民黨總裁選舉，打敗高市早苗，贏得總裁寶座。隨後按照慣例，石破茂成為日本首相，而高市早苗則無緣日本第1位女首相的殊榮。只不過，五度挑戰總裁寶座的石破茂，在接下來的眾議院選舉，卻面臨執政聯盟未獲過半席次的窘境，甫上任的他因此面臨「跛腳鴨」危機，還一度被認為會成為日本史上任期最短的首相。韓國總統尹錫悅12月3日晚間，突然無預警宣布戒嚴，聲稱是為剿滅親北韓勢力，消息一出震驚全球。然而，在短短幾小時內，戒嚴令就因為遭國會否決而終止，尹錫悅不得不宣布解嚴，隨即也面臨大量輿論非議和在野黨彈劾案。雖然尹錫悅於7日現身發表談話，對韓國全體國民表達歉意，承諾永遠不會宣布二次戒嚴，並聲稱將把包括他任期在內等問題，交給所屬執政黨處理，卻在12日的第2次演說反悔。尹錫悅在12日的全國電視講話中，否認緊急戒嚴是內亂，怒批在野黨誣陷自己、濫用彈劾權癱瘓國政，強調自己發布戒嚴是正當手段，屬於「不受司法審查的統治行為」。眼見尹錫悅無意自己請辭，執政黨無法再力挺，韓國國會遂於12月14日通過尹錫悅彈劾案，並交由憲法法院審理。2024年，中國發生多起「無特定目標」的行兇案，包含蘇州日僑學校持刀傷人釀1死、深圳日本籍10歲男童遇襲身亡，而其中最嚴重的，當屬11月廣東省珠海市一處體育場發生的惡性車禍，導致近百人死傷。有外媒分析認為，中國社會在包含經濟在內的多重壓力下，社會問題和心理壓力已逐漸顯現。香港實施《港版國安法》以來最大案件「35+初選案」（也稱香港47人案），今年11月19日進行宣判，有罪的45人中，刑期基本都是4年起跳，其中又以前香港大學法律學院副教授戴耀廷獲刑最重，因串謀顛覆國家政權罪被判入獄10年。香港民主派47人案源於2020年7月，時任香港大學法律教授戴耀廷策劃民主派初選，試圖在立法會選舉中取得過半席次，藉此向港府施壓，結果被控違反《國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」，港府於2021年1月6日進行「大抓捕」，逮捕提告47人，最終僅2人無罪釋放。其他較為知名的民運人士中，黃之鋒被判入獄56個月、區諾軒被判入獄6年9個月、趙家賢被判入獄7年、鍾錦麟被判入獄6年1個月。今年5月賴清德就職總統後不久，中國就舉行了為期2天的「聯合利劍-2024A」演習，聲稱這是對賴清德就職演說中的「分裂主義內容」做懲罰。而賴清德則重申只有台灣人民才能決定自己的未來，拒絕北京有關主權的主張。時隔近半年，中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校，又於10月14日宣布，進行「聯合利劍-2024B」圍台演習，聲稱要強力震懾「台獨」分裂勢力的謀「獨」行徑，中國海警局也派出2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊，在台灣週邊海域開展環台島巡航管控，福建海警同一天也宣布，組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域進行「綜合執法巡查」。此外，由於賴清德總統12月初的「繁榮南島、智慧永續」之旅，過境美國關島、夏威夷，引發中國強烈不滿，有外媒預告中國很可能將對台展開「聯合利劍-2024C」軍演，台海局勢將持續緊張。