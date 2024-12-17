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2024台北上海雙城論壇今（17）日正式登場，會中也釋出重大利多，上海副市長華源承諾將恢復上海中國旅行團來台灣旅遊，激勵觀光類股漲聲響起，類股指數上漲逾1%，位居漲幅排行第三名，其中燦星旅亮燈漲停來到41.8元。2024台北上海雙城論壇今日上午在晶華酒店正式舉行，上海副市長華源致詞時表示：「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。」華源說，將恢復上海中國旅行團赴台旅遊，此為疫後中國城市首次正式宣布恢復中國旅行團來台，而非僅限金馬地區。華源強調，上海將積極推動赴台團隊旅遊路線，並包含台北市，期更惠及兩市市民。法人表示，兩岸團體旅遊自疫情以來持續停擺，此次雙城論壇的消息無疑為兩岸觀光市場注入新的活力。尤其中方已率先遞出橄欖枝，若台灣政府能重啟團體赴中國旅遊，對國內旅行社來說將是一大利多，可望完全恢復至疫情前的常態，對明年業績來說將是重要動能。疫情前，中國市場占旅行社業績占比約10~20%。消息一出，激勵觀光類股漲聲響起，類股指數上漲逾1%，位居漲幅排行第三名，其中燦星旅亮燈漲停來到41.8元，山富、五幅上漲逾6%，富野上漲逾5%，易飛網、雲品、鳳凰上漲逾4%，三商餐旅、寒舍上漲逾3%。