中職自由市場進入白熱化階段，眾所矚目的中信兄弟「強打雙子星」之一 陳子豪，成為各隊爭奪的熱門球員。然而，最新消息指出，陳子豪的轉隊口袋名單中並沒有富邦悍將，這一消息引發球迷熱議，也意外讓 2018年「大便風波」 再次被網友翻出討論。不過也有球隊人士闢謠，富邦悍將並未退出陳子豪爭奪戰中，且就算沒有網羅到他，也跟此事無關。
回顧2018年7月，富邦悍將官方IG曾發布一支休息室短片，影片中清楚記錄到球員「反應援」，故意改編陳子豪的經典應援曲，將應援口號改成「大便」，此舉引發球迷強烈不滿，甚至掀起球迷間的口水戰。
富邦悍將當時第一時間透過限時動態影片進行道歉，卻又因為將「陳子豪」的名字寫錯，被批評缺乏誠意，導致形象進一步受損。事後，富邦悍將發表正式道歉啟事，表示將嚴格管理貼文內容，避免類似爭議再度發生，然而這段風波依舊成為當時球迷間的話題焦點。
陳子豪的應援曲「炸裂」已成為中職代表性的應援旋律，甚至紅到日本，而2018年的插曲再次被翻出，也讓這首應援曲的熱度重新成為話題。對於陳子豪而言，這次的自由市場合約，預計總值將超過 6000萬，並可能締造中職史上第二高的紀錄。
隨著談判進入最後階段，陳子豪的最終去向即將揭曉。無論是否與富邦悍將無緣，這段「大便風波」的陳年往事，意外又再度被提及。
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富邦悍將當時第一時間透過限時動態影片進行道歉，卻又因為將「陳子豪」的名字寫錯，被批評缺乏誠意，導致形象進一步受損。事後，富邦悍將發表正式道歉啟事，表示將嚴格管理貼文內容，避免類似爭議再度發生，然而這段風波依舊成為當時球迷間的話題焦點。
最新市場動向未明朗時間回到2024年，隨著中職自由市場的競爭激烈，陳子豪成為富邦悍將、樂天桃猿、味全龍、台鋼雄鷹等隊積極追逐的焦點。有網友戲謔表示：「當年唱大便，現在沒機會啦」。不過也有球隊人士闢謠，富邦悍將並未退出陳子豪爭奪戰中，且就算沒有網羅到他，也跟此事無關。
陳子豪的應援曲「炸裂」已成為中職代表性的應援旋律，甚至紅到日本，而2018年的插曲再次被翻出，也讓這首應援曲的熱度重新成為話題。對於陳子豪而言，這次的自由市場合約，預計總值將超過 6000萬，並可能締造中職史上第二高的紀錄。
隨著談判進入最後階段，陳子豪的最終去向即將揭曉。無論是否與富邦悍將無緣，這段「大便風波」的陳年往事，意外又再度被提及。