我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華職棒陳子豪爭奪戰越演越烈，有4隊都開出至少6年合約。（圖／中信兄弟提供）

最新市場動向未明朗

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮）擁有大批粉絲追隨，先前憑藉應援曲「炸裂陳子豪」爆紅。（圖／峮峮IG）

中職自由市場進入白熱化階段，眾所矚目的中信兄弟「強打雙子星」之一 陳子豪，成為各隊爭奪的熱門球員。回顧2018年7月，富邦悍將官方IG曾發布一支休息室短片，富邦悍將當時第一時間透過限時動態影片進行道歉，卻又因為將「陳子豪」的名字寫錯，被批評缺乏誠意，導致形象進一步受損。事後，富邦悍將發表正式道歉啟事，表示將嚴格管理貼文內容，避免類似爭議再度發生，然而這段風波依舊成為當時球迷間的話題焦點。時間回到2024年，隨著中職自由市場的競爭激烈，陳子豪成為富邦悍將、樂天桃猿、味全龍、台鋼雄鷹等隊積極追逐的焦點。有網友戲謔表示：「當年唱大便，現在沒機會啦」。陳子豪的應援曲「炸裂」已成為中職代表性的應援旋律，甚至紅到日本，而2018年的插曲再次被翻出，也讓這首應援曲的熱度重新成為話題。隨著談判進入最後階段，陳子豪的最終去向即將揭曉。無論是否與富邦悍將無緣，這段「大便風波」的陳年往事，意外又再度被提及。