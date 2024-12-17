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▲《波拉西亞戰記》聖誕系列活動接力開跑，限定道具等你拿。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》聖誕限定八款造型、三種坐騎火熱登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》「白色聖誕奇跡之旅」，五大實況主接力直播陪玩家過聖誕。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》新增兩位克隆地區領地首領「暴君塔爾奎」及「酷寒聖德羅斯」。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》即將開啟第五波領域轉移。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下跨平台 MMORPG 巨作《波拉西亞戰記》12月18日發佈冬季更新，聖誕狂歡季即將席捲黎奈亞大陸，參與期間限定慶典活動贏取獨家聖誕道具，也同步推出八款聖誕限定造型及三種聖誕坐騎，聖誕氛圍感拉好拉滿！「白夜聖誕奇跡之旅」活動同步開跑，邀請五位知名實況主接力直播，還將送出限量遊戲序號，共計110抽的造型／坐騎召喚禮物及成長資源，為玩家奉上誠意滿滿的聖誕大禮！此外，克隆地區亦新增兩位領地首領「暴君塔爾奎」及「酷寒聖德羅斯」，擊殺可得傳說裝備碎片、傳說亞奎殘片，以及新增英雄裝備；第五波領域轉移也將於近期啟動。《波拉西亞戰記》聖誕狂歡季熱烈啟動，不僅克隆地區的燈塔村莊全面換上聖誕新裝，還有系列聖誕慶典活動與限定獎勵，滿滿節慶感的聖誕造型和聖誕坐騎也同步上線，守護著們一起度過溫馨的十二月吧！於首波聖誕慶典期間完成指定任務，即可獲得對應獎勵，包含聖誕限定的「聖誕節蛋糕」、「拐杖糖」、「聖誕節煙火」等道具；部分道具使用後可提升攻擊、防禦、封印戰傷害及傷害抵抗能力！聖誕節首領「被雪覆蓋的大地泥人」現身皚皚白雪中，將其擊殺可獲得「被雪覆蓋的禮物箱」，開啟後有機會取得「稀有武器／防具／飾品解除侵蝕卷軸」等道具。大地泥人將定時出現在法外之地、運河迷宮、沙刃、霧之湖、慶典森林、浮海等區域。「博加特黃金獵人」將穿著聖誕服裝登場，將其擊殺除了可獲得既有博加特擊殺獎勵外，還有機會獲得「聖誕禮物箱」。聖誕博加特將於活動期間的每週四12:00、18:00、22:00，出現在Lv.30以上一般狩獵場及各領地大路，每次15分鐘。玩家於活動當日可使用「聖誕老人的信」執行委託任務，達成任務即可獲得聖誕期間限定道具「聖誕節蛋糕」、「拐杖糖」、「聖誕節煙火」，以及「太陽憑證委託書」和「月亮憑證委託書」。因應聖誕佳節，官方也驚喜推出八款聖誕造型及三種聖誕坐騎；玩家亦可使用遊戲金幣於商城購買「稀有聖誕造型召喚禮物」，開啟後取得「開朗的雪人（稀有）召喚」。除了遊戲中滿滿的聖誕節慶氣氛，官方也特別舉辦「白夜聖誕奇跡之旅」活動，邀請多位知名遊戲直播主陪玩家度過暖冬，令狐沖爺爺、小舞、純純、奈奈兒，以及綠寶將接力上線，還要送出誠意滿滿的限量聖誕序號！只要全程觀看直播，就有機會領取「造型/坐騎召喚高級禮物(11次)選擇箱*5」、「造型/坐騎召喚最高級禮物(11次)選擇箱*5」以及其他成長資源道具！敬請準時鎖定直播。此次更新中，亦新增兩位克隆地區領地首領「暴君塔爾奎」及「酷寒聖德羅斯」，生存於寒霜峭壁之中的全新首領，將為玩家帶來新的挑戰！將其擊殺可獲得傳說裝備碎片、傳說亞奎殘片等多樣獎勵，也將有機會獲得新增的三種Lv.55英雄裝備「變更袋長袍碎片」、「變更袋布褲碎片」及「變更袋皮鞋碎片」。將其擊殺可獲得傳說裝備碎片、傳說亞奎殘片等多樣獎勵，也將有機會獲得新增的五種Lv.55英雄裝備「變更袋頭環碎片」、「變更袋護手碎片」、「變更袋皮腰帶碎片」、「變更袋耳環碎片」及「變更袋手環碎片」。此外，第五波領域轉移即將於12月18日至22日開放，詳細資訊請以官網資訊為主。