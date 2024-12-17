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有「高頻交易之父」之稱的盈透證券（Interactive Brokers）創辦人彼得菲（Thomas Peterffy）認為，「比特幣崩盤」是市場在可見未來的潛在最大風險，彼得菲強調並不是說比特幣崩盤很可能發生，而是萬一發生會帶來很嚴重的後果，因為現在許多比特幣投資人的槓桿已經開得太高。彼得菲建議，沒有比特幣的人都應該設法擁有一些比特幣，但不要太多，佔資產的2～3％即可。彼得菲日前接受《彭博》訪問時被問到市場在可見未來的最大風險為何，彼得菲認為經濟在可見未來有可能轉向下行，尤其比特幣崩盤可能會引發更廣泛的股市重挫，成為潛在的一大風險。彼得菲表示，自己並不是說比特幣很可能會崩盤，而是擔心投資人過度使用槓桿，以舉債的方式大舉買入比特幣，萬一比特幣突然雪崩，「一天內跌個30％、40%，甚至50％」，將會導致許多投資人陷入無法挽回的破產境地。彼得菲說自己對於比特幣這類加密貨幣「有點害怕」，因為價格波動非常劇烈。彼得菲稱比特幣「基本上只是想像的產物」，和紙鈔一樣沒有任何內在價值支撐。彼得菲也指出，由於目前市場對比特幣期貨收取的手續費非常低，導致保證金餘額（Margin Balance）增長得非常非常快。保證金餘額的概念類似投資人向經紀公司借錢投資，也像是一種槓桿工具，能夠幫投資人放大獲利，但在市場下行時，投資人也會被迫以較低的價格清算。彼得菲表示，自己會建議沒有比特幣的人設法擁有一些比特幣，但不要太多。考慮到該資產的波動性，持有數量應謹慎，最好佔資產的2～3％即可。彼得菲透露盈透證券就只允許客戶將總資產的10％投入加密貨幣。美國總統當選人川普（Donald Trump）持續暗示，上任後可能推動建立類似戰略石油儲備的「比特幣戰略儲備」，消息助攻讓比特幣（Bitcoin）價格一度突破10.7萬美元，再創歷史新高。然而，也有專家反對，像美國前財政部長、哈佛大學經濟教授薩默斯（Lawrence Summers）就直言，除了滿足個別政治贊助者的利益以外，看不到設立比特幣國家儲備有任何好處。