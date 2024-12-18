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▲川普本月在巴黎與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基會晤，呼籲俄烏盡快停火並展開談判。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024全球十大重點新聞整理表。（圖／NOWnews製圖）

2024國際社會最關切的重中之重，莫過於4年一度的美國大選，未來4年，新一任美國總統將需要帶領全球，繼續處理俄烏戰爭升級、以色列與中東多國的衝突，所引發的諸多危機。在2024年的最後1個月，執掌敘利亞超過半世紀的阿塞德政權驚傳垮台，在多方勢力角力下，中東局勢恐更加混亂。烏克蘭在今年8月，大舉進攻俄羅斯西南部的庫斯克（Kursk），是2022年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對俄羅斯領土的最重大攻勢，也被認為是烏克蘭要迫使俄羅斯，從烏東撤離部分兵力，藉此鼓舞烏軍士氣，並爭取更多談判籌碼，而做出的舉動。只不過，烏克蘭這波操作，雖然有機會重塑衝突進程，但也伴隨巨大的風險，在沒有更多援軍與盟國加入，自身人力也短缺的情況下，不惜耗損東部兵力、跨境攻俄，來場「煙花」璀璨逆襲；至於莫斯科的態度也很明確，就是把敵人全部驅逐出去。值得注意的是，包含烏克蘭在內，多個國家示警，北韓已派兵赴庫斯克援助俄軍，意味著戰爭涉入方日趨複雜，而且川普已在11月的美國大選中勝出，主張減少甚至取消軍援的他，也會帶給澤倫斯基更多壓力。以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯的衝突，從2023年10月開始至今未落幕，過去一年，戰火還有擴大到加薩以外的地區之勢。哈馬斯的區域重要盟友，黎巴嫩真主黨，9月中旬發生呼叫器（BB Call）和對講機集體爆炸案，釀成嚴重傷亡，以色列普遍被認為就是幕後策畫者。以色列還對黎巴嫩境內，包含首都貝魯特在內多次發起空襲，炸死真主黨領袖納斯魯拉及其繼任者，重創該組織。不只如此，以色列還先後在伊朗首都德黑蘭、加薩走廊，擊殺哈馬斯政治領袖哈尼亞、辛瓦，擺明不把伊朗放在眼裡，雙方劍拔弩張，伊朗更不止一次對以色列發起大規模報復空襲。敘利亞內戰多年，反政府武裝勢力歷經10餘天的閃電攻勢，於12月8日攻佔大馬士革，原總統阿塞德（Bashar al-Assad）出逃俄羅斯，阿塞德家族對敘利亞長達半世紀的高壓統治告一段落。阿塞德政權火速垮台，主因是敘利亞自身經濟差、民生弱、經濟蕭條、民怨沸騰，就連政府軍也缺乏優良薪酬與裝備，導致​​在反政府武裝勢力面前，幾乎是潰敗狀態。敘利亞的未來，不排除會變得跟利比亞、伊拉克一樣亂，多方勢力共治，各方對利益的爭奪將更加激烈，能否調和矛盾都是大問題。悲觀地說，無論是從政治、經濟、外交、軍事方面，敘利亞都面臨崩潰，可能會回到一個政治碎片化、權力重建的階段。共和黨川普在11月初的大選中，以312票vs.226票的選舉人票票數，大勝民主黨的賀錦麗，即將重返白宮，就任美國第47任總統，世界也將迎來「川普2.0時代」。川普本人7月在賓州競選期間，曾驚險躲過暗殺，被支持者視為當之無愧的天選之人。不過回顧這次選舉，最重要的議題，也是民主黨慘敗最主要的原因，其實是在於經濟，通膨帶來的生活成本大增，讓許多美國民眾被壓得喘不過氣，對經濟現況的不滿不分族裔與膚色，荷包消瘦、銀行帳戶存款餘額縮水對選民來說，是更為真實也深刻的危機。此外，川普有別於其他華府政治菁英的背景，也更受到美國人民青睞，加上文化戰爭及社會風向的轉變，過去幾年曾經主導美國社會的自由主義已出現頹勢。