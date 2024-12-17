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民眾黨主席柯文哲今（17）日被《鏡週刊》爆出曾推「屯田計劃」，並開設眾城公司目標狠撈20億元。而「眾城管理顧問股份有限公司」董監事名單中，監察人孫正華與民眾黨中央委員同名同姓，經《NOWnews 今日新聞》查證黨內人士，確定就是該位中央委員，但他強調：「他們就是成立一個公司，跟20億那根本天差地遠。」柯文哲被爆出「屯田計劃」開設眾城公司，編號004創黨元老朱蕙蓉今也證實，週刊爆料內容就是她在北檢看到的資料，並表示，她的名字被列在眾城公司的董事之一、且是持股最多的大股東，自己卻渾然不知，因此非常驚訝、受傷。朱蕙蓉也坦承，自己當初確實有在民眾黨的友人牽線下，簽名幫忙開公司，只是後續如何發展她全部沒被通知。而眾城公司登記資料顯示，公司代表人為孫正強、持有5000股；董事「朱惠蓉」持有3萬5000股，是最大股東，「大媽」朱蕙蓉今也坦承那就是她，可能登記時被寫錯名字。另一位董事是楊宗翰，持有1萬股。兩位監察人分別是楊永明、孫正華。不具名的黨內人士證實，眾城公司的監察人孫正華，的確就是民眾黨中央委員，但強調開公司跟撈20億元無關，「根本天差地遠」。針對《鏡週刊》報導，民眾黨中央今則發出正式新聞稿回應，該公司與民眾黨毫無關係。台灣民眾黨表示，從未介入該公司運作，週刊所述內容通篇臆測，沒有具體實證，根本望文生義。民眾黨並痛批《鏡週刊》及北檢刻意放消息、羅織罪名，企圖為結案前形塑輿論氛圍，未審先判，再次打擊司法公信力，並質問邢泰釗檢察總長睡醒沒？民眾黨也認為，媒體做為第四權應該善盡社會責任，一分證據說一分真話。