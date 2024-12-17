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《鏡週刊》今（17）日揭露民眾黨主席柯文哲在2020年就有20億元「屯田計劃」，對此民眾黨立院黨團總召黃國昌回應，污衊指控的人應該說清楚，更砲轟「是在配合北署羅織罪名嗎？」對此《鏡週刊》聲明表示，在柯文哲萌發「屯田計畫」之時，黃尚在時代力量，連黨籍都還沒有，遑論躋身核心，不知其所以然實屬正常，但不知道不代表沒發生，強調歷次報導柯文哲涉弊案均獲證實為真，反觀民眾黨面對黨主席涉弊不思反省，完全把「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」創黨理念拋到九霄雲外。對於黃國昌批評，《鏡週刊》也發生聲明回應，表示黃國昌加入民眾黨資歷尚淺，柯文哲萌發「屯田計畫」之時，尚在時代力量，連黨籍都還沒有，遑論躋身核心，不知其所以然實屬正常，但不知道的事不代表沒有發生，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉在廣播節目訪談時，已證實報導內容與她遭北檢約談情節相符，證明報導有所本，反而是黃國昌不知詳情就輕率妄加評論，才是羅織罪名。《鏡週刊》指出，至於民眾黨強調與眾城公司毫無關係，也未介入運作，既無關係也未介入何需急著替無任何關係的公司澄清？明顯此地無銀三百兩。《鏡週刊》提到，試問民眾黨桃園服務處曾試辦全台首個「屯田計畫」，該處當時在一樓成立「雪球咖啡」並舉辦才藝教學活動，並對外宣稱要自行籌措選舉經費，大選後，柯文哲受訪曾透露要在新北林口、台中北屯、高雄左營等3地開設「小草咖啡廳」，柯文哲的太太陳佩琪更在臉書自爆，為了開設小草咖啡廳，用別人名義開公司，更可印證「屯田計畫」不僅存在，更已運作多年，計畫中的「眾城」公司至今存續，難道這些擺在眼前曾經發生過的事實，民眾黨都忘記了嗎？還是在裝睡？最後《鏡週刊》強調，揭弊為媒體天職，歷次報導柯文哲所涉弊案均獲證實為真，反觀民眾黨面對黨主席涉弊不思反省，完全把「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」創黨理念拋到九霄雲外，看到柯文哲想走國民黨老路成立木可、眾城等黨營事業遭本刊踢爆，竟以「鬼話」等情緒性字眼攻擊，流於膝射反應辱罵，以鬼話形容被證實的報導，睜眼說瞎話的行徑令人難以苟同。