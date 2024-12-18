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▲澄清湖棒球場現況。(圖／高市府都發局提供

高市府重大建設-澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，17日獲內政部都委會審議修正通過。高市府除感謝內政部委員大力支持該案，也強調將兼顧水利滯洪，並驅動國際級棒球賽場升級。且此次都市計畫變更充分體現政府尊重私有財產權，並與地主攜手協力開發共創雙贏。副市長林欽榮今天率領運動發展局、捷運工程局、水利局、工務局公園處及都市發展局等相關局處團隊與會，在地市議員邱俊憲亦到場陳情發言，並代表市議會相關議員力挺該案。林欽榮表示，澄清湖棒球場是南部唯一一個A級、可舉辦國際賽事、並容納2萬人觀賽的棒球場。該場域自民國88年啟用迄今已超過25年，一直缺乏捷運大眾運輸通達，周邊也缺乏健全的商業服務機能，迫切需要活化與再發展。高雄捷運黃線Y型路線規劃，將在大鳥松地區設置Y3、Y4兩個車站，為澄清湖棒球場帶來重大發展契機。水利局也針對民眾團體提出的集水、排水與滯洪問題逐一釐清及詳細說明，再次澄清，計畫範圍現況就是農田，原本就無滯洪功能，也沒有所謂的小貝湖滯洪池公園存在。反而是開發後蓄洪容量可提升至6萬噸。豪雨前市府會與自來水公司協調停抽，並將水位從EL.17.8m降為17.2m，約可增加65萬噸蓄洪量。都市發展局指出，該計畫已陸續調整及修正，包括減少使用私有地、加大捷運開發區間距以增加排水機能及湖岸通視性。目前變更範圍並無陳情團體指稱協助財團購地進行土地變更情事，變更捷運聯合開發區以國有及市有土地為主，其中私有地主（均為自然人持有）計有5筆約僅715.7坪，佔捷運聯開區約23.6 ％且已同意納入聯合開發。運動發展局表示，計畫將結合捷運場站聯合開發，擴大運動休閒效益，不僅可提升澄清湖棒球場的國際競爭力，更將促進周邊城市運動產業發展。捷運工程局強調，因應捷運黃線建設帶來地方發展契機，Y3、Y4車站的設置將有利於澄清湖整體運動園區朝向TOD發展，未來便捷的交通可提供快速轉乘，大幅提升觀眾進出的便利性，打造具有高雄特色的運動交通廊道，同時帶動周邊商業發展；市府亦重視民眾團體維持湖岸通透性之意見，適當縮減捷運開發區規模。議員邱俊憲在會中以陳情人身分出席發言表示，計畫內可納入在地民眾期待的公共服務設施，如新行政中心、新國民運動中心等，符合當地民眾多年期待。他強調，地方支持且已期待已久，希望可以儘速通過與開發。不過，包括「高雄愛樹人」、「森林城市協會」等環團仍對要將1公頃小貝湖滯洪公園變更建地，且經評估，小貝湖滯洪池僅殘存原本地10%，如今市府僅規劃6萬噸滯洪量根本無法解決周遭地區淹水問題。且發現有投資客和財團以每坪6.5萬至10萬的低價，購入便宜的滯洪公園用地，變更為建地後，土地價值估計將飆升至每坪50-60萬。