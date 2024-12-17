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日本火腿鬥士旅日小將孫易磊結束旅日首年球季後，趁休賽季回到母校東園國小，代表球隊參與校園親善活動，由於經典賽資格賽即將在明年2月下旬於大巨蛋開打，孫易磊今(17)日被問及是否接受徵招時，透露目前還未接到中華隊徵詢電話，但如果中華隊投手陣容需要他，當然有意願代表台灣出賽。首年日職球季，日本火腿為孫易磊設立投球數限制，出賽間隔時間較不穩定，時而先發時而後援，但他仍在15場出賽(含4場先發)總計25.2局投球中，繳出2勝2敗、防禦率3.86成績單，賽季中甚至飆出157公里火球，刷新個人紀錄。至於明年2月開打經典賽資格賽，上週中華隊選訓會議已決議出35人名單，據傳徵招超過10位旅外球員參賽，孫易磊今被問及意願時表示：孫易磊最近一次披上中華隊戰袍是2023年亞錦賽，當時是大巨蛋啟用後首個國際賽，孫易磊有機會搶先站在大巨蛋比賽，如今經典賽資格賽也將在大巨蛋舉辦，孫易磊回想站在台灣最高水準棒球場投球回憶時，笑說：