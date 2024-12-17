「12強冠軍獎盃」預計在元旦亮相！威剛董事長陳立白在日前宣布，將要開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，今（17）日舉辦的電影籌拍記者會邀請多位嘉賓，包含中職會長蔡其昌。蔡其昌在記者會中透露，中華隊拿下的12強賽冠軍獎盃，預計將會在明年元旦，也就是1月1日公開亮相，並且也希望能協力中職的6球團，在各地進行巡迴展出。
球迷迫不期待想朝聖 蔡其昌透露展出時間
中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽奪下冠軍，譜出媲美電影內容的劇情，如今宣布將翻拍成電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，威剛科技董事長陳立白表示，希望可以透過電影將這厲害的故事寫入歷史，即便數十年過去，大家仍然能記得，台灣在11月24日拿到歷史首座冠軍。
此外，價值連城的12強冠軍獎盃，何時會對外展出，也是不少球迷關注的焦點，而蔡其昌也在記者會上主動提及此事，表示1月初會找合適的地方，展出冠軍獎盃。
記者會後，蔡其昌進一步透露：「現在時間差不多確定，會是在一月初，個人希望可以在1月1號，是國家的元旦，剛好是新的一年的開始，希望做一個對外的正式展出。除了場地該有的清潔費用，希望不要再多向球迷收費，因為這是台灣人共同的記憶，應該共享這個榮耀。」
針對確切的展出地點，蔡其昌表示：「地點會在台北，但還要和聯盟確認是否正式公佈，希望大家耐心等待。」此外，他也說道：「未來會和6個球團來商量，希望以巡迴的方式，讓球團各自找一個點，用一年的時間去展出，讓國人同胞好好共享這個喜悅。」
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中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽奪下冠軍，譜出媲美電影內容的劇情，如今宣布將翻拍成電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，威剛科技董事長陳立白表示，希望可以透過電影將這厲害的故事寫入歷史，即便數十年過去，大家仍然能記得，台灣在11月24日拿到歷史首座冠軍。
此外，價值連城的12強冠軍獎盃，何時會對外展出，也是不少球迷關注的焦點，而蔡其昌也在記者會上主動提及此事，表示1月初會找合適的地方，展出冠軍獎盃。
記者會後，蔡其昌進一步透露：「現在時間差不多確定，會是在一月初，個人希望可以在1月1號，是國家的元旦，剛好是新的一年的開始，希望做一個對外的正式展出。除了場地該有的清潔費用，希望不要再多向球迷收費，因為這是台灣人共同的記憶，應該共享這個榮耀。」
針對確切的展出地點，蔡其昌表示：「地點會在台北，但還要和聯盟確認是否正式公佈，希望大家耐心等待。」此外，他也說道：「未來會和6個球團來商量，希望以巡迴的方式，讓球團各自找一個點，用一年的時間去展出，讓國人同胞好好共享這個喜悅。」
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