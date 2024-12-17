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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，如今將要拍成電影《冠軍之路》。（圖／記者吳翊緁攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，如今將要拍成電影《冠軍之路》。（圖／記者吳翊緁攝）

「12強冠軍獎盃」預計在元旦亮相！威剛董事長陳立白在日前宣布，將要開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，今（17）日舉辦的電影籌拍記者會邀請多位嘉賓，包含中職會長蔡其昌。中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽奪下冠軍，譜出媲美電影內容的劇情，如今宣布將翻拍成電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，此外，價值連城的12強冠軍獎盃，何時會對外展出，也是不少球迷關注的焦點，而蔡其昌也在記者會上主動提及此事，表示1月初會找合適的地方，展出冠軍獎盃。記者會後，蔡其昌進一步透露：「除了場地該有的清潔費用，希望不要再多向球迷收費，因為這是台灣人共同的記憶，應該共享這個榮耀。」針對確切的展出地點，蔡其昌表示：「地點會在台北，但還要和聯盟確認是否正式公佈，希望大家耐心等待。」