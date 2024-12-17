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台中某國小棒球隊，驚傳教練涉嫌性侵學生，初步了解受害學生多達25人。離譜的是，涉案的37歲松姓約聘教練，受聘前就有性侵前科，還遭到判刑，但校方竟毫不知情，明顯失職。目前將該名松姓教練，遭台中地檢署檢方向法院聲請羈押禁見獲准。據悉，松姓約聘教練10年前就有猥褻前科，自2019年至2024年間，涉嫌對多名未成年性侵，導致至少有25名小球員受到傷害，台中地檢署於10月底接獲太平分局通報，於11月21指揮警方到松男住處，將人拘提到案，不過到場時，松男還試圖輕生，並從住處中搜出大量未成年不雅片。檢察官訊問後，認為松男涉犯刑法加重強制性交、利用權勢性交罪，有事實足認為有湮滅證據、勾串證人之虞，並有反覆實行同一犯罪之虞，因此聲請羈押禁見，法院裁准。整起事件從10月26號展開調查，追查至今受害學童已有25名，有的甚至已經畢業就讀國高中，而這名教練更被爆出，在2012年曾因為強制猥褻遭到判刑，但校方卻並未查出，對此，教育局則回應當年校方聘用該名教練時，公務查核系統尚未納入檢方系統，對於校方未更新資訊，將會追究責任。市長盧秀燕直言該教練非常可惡，令人髮指；另也要求全市各級學校擴大追查，如果有前科的教職員工，要全面擴大追查。台中地檢署強調，對於婦幼保護案件台中地檢署極為重視，謹慎蒐證、全力偵辦，後續仍將深入追查，全面釐清案情。