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▲adidas Samba是問世長達 70 年的老鞋款，目前流行低筒外型則是在1972年定型。（圖／翻攝adidas官網）

▲New Balance 1906R因為韓星IU等人穿著代言的關係，也成為熱門鞋款。（圖／翻攝New Balance官網）

▲ASICS Gel-Kayano 14鞋款的銀色在官網已經賣到缺貨。（圖／翻攝ASICS官網）

俗話說時尚潮流10年一輪回，沒想到2024年的鞋王竟是「問世70年」的老前輩！Yahoo奇摩購物中心日前公布「2024年度熱門鞋款Top10排行榜」，結果由adidas 的經典鞋款 Samba 拿下鞋王，許多擁有者大讚「穿5年都沒有壞！」1.adidas Samba2.Puma Palermo Lth3.New Balance 1906R4.ASICS Gel-Kayano 145.NIKE V2K RUN6.Salomon X ULTRA 4 Goretex7.Converse Run Star Trainer8.Mizuno MXR9.FILA Interun10.New Balance WRPD Runner榜單曝光後，發現其中有許多復古經典鞋款在內，而第一名的adidas Samba，更是已問世長達 70 年的老前輩鞋款，最初設定是一雙足球鞋，雖然製鞋科技經過不少的改良，外型也出現一定程度的變化，但經典的三條斜線則是從來未曾消失的精神指標，現在流行低筒版本也在1972年登場，在路上流行長達50多年之久。此外榜單中也能看到異軍突起的ASICS亞瑟士「Gel-Kayano 14」鞋款登上第４名位置，甚至還贏過NIKE的V2K RUN鞋款，事實上，亞瑟士（ASICS）是日本的老品牌，在2024年上半銷量暴漲600%，全因為受惠於復古潮流回歸，Gel-Kayano 14則恰巧是市場上設計最好看的銀鞋始祖。事實上，亞瑟士（ASICS）品牌最早可以追溯到1949年，當時「日本運動鞋之父」鬼塚喜八郎打造出「Onitsuka Tiger」虎牌鞋，市場持續發展後，在1977年與GTO及Jelenk兩家公司合併，改名為亞瑟士（ASICS）。除此之外，亞瑟士創辦人鬼塚喜八郎，更是菲爾·奈特（Philip Knight）也就是NIKE創辦人進入球鞋世界的領路人，起初奈特開設藍帶體育用品公司（BRS）靠著引進「Onitsuka Tiger」球鞋到美國販售取得成功，後來才於1971年創立自有品牌NIKE，逐步創作出球鞋帝國，如今大前輩也開始展開反攻，讓球鞋市場更為熱絡。