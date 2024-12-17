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▲統神被發現瘦身成功，原本的大肚腩都消失。（圖／NOWnews攝影中心）

▲統神為了比賽積極練習和減重，一週會有4天練拳，自己還會加強重訓。（圖／統神臉書）

「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓的「拳上2024」比賽，即將在本週六（21日）開打。統神今年8月中旬開始，為了比賽積極瘦身、訓練，在賽事前夕已從130公斤瘦到剩99公斤，4個月期間甩肉30公斤讓不少網友大驚，但好日子診所謝宜庭認為瘦太快的副作用多，其中最明顯的會出現營養不良的情況，沒有攝取足夠的營養，此外，急速減重容易引發「溜溜球效應」，體重快速下降後又迅速反彈，甚至超過原本的體重。統神今年8月開為了《拳上2024》積極備賽，除了練拳也積極減肥，據了解，統神一天只吃一餐，餓的時候就吃蛋，飲食減少再加上一周練拳4天、每次2小時起跳，還會額外到健身房鍛鍊體力，魔鬼訓練之下，目前已從原先的130公斤瘦到99公斤，短短4的月內甩肉30公斤。但謝宜庭醫師提醒，急速減重雖能在短期內達到效果，但副作用不容小覷，可能對健康帶來長期隱患，下列為最常出現的副作用情況：急速減重通常伴隨著嚴格的飲食控制，導致營養素攝取不足，尤其是維生素與礦物質的缺乏。這種狀況下，身體進入「飢餓模式」，為了優先保留生命所需的功能，非必要的生長機能便會受影響，最長常見的問題包括就是掉頭髮，因爲營養不良，讓頭髮生長停止，此外，女性還可能面臨經期延遲或停經的狀況。急速減重除了脂肪減少，肌肉也可能被分解作為能量來源，導致基礎代謝率下降，進一步增加復胖的風險。即使搭配運動與蛋白質攝取，但過於激烈的運動或飲食單一化仍會導致肌肉流失。一旦肌肉流失，不僅影響身體機能，也會讓減重後的體重更難維持。急速減重容易引發所謂的「溜溜球效應」，體重快速下降後又迅速反彈，甚至超過原本的體重。謝宜庭醫師分析主要的原因包含了肌肉流失導致基礎代謝變慢，身體尚未適應新的體重，大腦會自動觸發飢餓感，讓人不自覺暴飲暴食，此外，急速減重多半難以持久，容易在達到目標體重後，立即回到原本飲食模式，因此讓復胖機率更高。急速減重通常需要高度的飲食限制與劇烈運動，容易帶來挫敗感與壓力，進而導致焦慮、抑鬱，甚至進食障礙，同時過於嚴苛的減重方式也難以維持，讓人產生放棄的念頭。謝宜庭醫師建議最佳的減重方式為每2週減少1公斤，讓身體與大腦逐步適應體重變化，降低復胖機率，飲食方便，要攝取多樣化原型食物，避免過度依賴蛋白粉或其他單一食物，同時，適度的有氧運動與肌力訓練，幫助維持肌肉量與提升基礎代謝，維持良好的睡眠品質，避免熬夜，對減重過程與情緒穩定都有助益。