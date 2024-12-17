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外型出眾的拉脫維亞男籃球員Janis Timma，今天傳出在俄羅斯莫斯科不幸墜樓身亡，享年32歲，去年他還曾隨國家隊來台，參加FIBA世界盃熱身賽，讓球迷留下許多回憶，國家隊友NBA球星Kristaps Porzingis更發文直呼不敢相信這是真的。Timma曾在波羅的海籃球聯賽奪下MVP，也是拉脫維亞國家隊成員，去年隨國家隊來台，與立陶宛國家隊進行世界盃熱身賽。過去他曾在2013年參加NBA選秀，第60順位被灰熊帶走，但從未踏上NBA舞台，反倒是在發展聯賽，以出色外貌及30歲仍在追夢的不懈精神讓球迷留下深刻印象。據《REN TV》報導，Timma遺體在莫斯科市中心的一家飯店附近被發現，身旁的手機顯示要打電話給他前妻、烏克蘭歌手Anna Sedokova，但兩人2020年結婚，本月初傳出已正式離婚。目前當局仍在調查所有情況。聽聞國家隊友逝世消息，NBA塞爾提克球星Kristaps Porzingis在社群媒體上直呼「不，請告訴我這不是真的。」並提到，「人際關係是我們心理健康的基石。請互相照顧，安息吧JT。」