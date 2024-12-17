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民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌與陳姓女助理，詐領公費助理補助費，共新台幣78萬2486元，基隆地檢署今（17）日偵查終結，依貪污罪起訴張顥瀚及陳姓女助理兩人。起訴書指出，基隆地檢署檢察官接獲情資後，於今（2024）年10月22日指揮法務部廉政署人員，搜索偵訊後，發現張顥瀚涉犯利用職務上機會詐取財物等罪，且犯罪嫌疑重大、有勾串、滅證之虞，且所犯為最輕本刑5年以上之重罪，向法院聲請羈押禁見，並裁定羈押禁見。檢方調查發現，張顥瀚續2屆擔任基隆市議員，於2018年聘用陳姓女子擔任公費助理，但兩人明知議會編列經費，是用來支付公費助理及春節慰勞金使用，不得挪作他用，張卻「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費。檢廉查出，陳女每月實領薪資約為3萬5000元，後來提升至3萬7000元，但張顥瀚卻向議會申報助理薪資，為4萬3900元至5萬3000元不等，以此方式詐得67萬餘元。檢廉也查出，張顥瀚的母親並未實際從事議員助理工作，也非長期、固定協助辦理相關議事庶務的公費助理；但張卻指示同仁，於部分時段，將母親申報為公費助理，詐得助理補助費及春節慰問金，共計11萬2453元。檢察官偵結，認定張顥瀚與陳姓女助理，涉犯貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實等罪，依法起訴。不過檢察官審酌張、陳2人於偵查中均自白犯罪，且已主動繳回犯罪所得，依規定減輕其刑；另陳女身為勞工，是配合雇主指示行事，於偵查中供出一切犯罪情節，請法院宣告2年以下有期徒刑並給予緩刑，以勵自新。