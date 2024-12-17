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▲柯淑勤（左）飾演控制欲極強的媽媽，和劉以豪（右）是初次合作。（圖／Netflix提供）

▲柯淑勤衝進房間收垃圾，逼瘋媳婦柯佳嬿。（圖／Netflix提供）

編劇/導演：李念修

監製: 孫嘉騏

製作人：黃薇夏

製作公司：打勾勾娛樂有限公司

主演：柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等

特別演出: 傅孟柏

上線日期：2025年2月14日

集數：12集

柯佳嬿、劉以豪在《童話故事下集》中飾演一對一見鍾情後結婚的夫妻，婚後和婆婆柯淑勤同住，其中一場柯淑勤清晨五點就進房間收垃圾的戲，讓柯佳嬿崩潰喊：「這什麼情境！」尤其柯淑勤還要身為媳婦的她「繼續睡沒關係」，柯佳嬿無奈說：「哪個媳婦還睡得著？」談到三人有趣的對手戲，大家不約而同提到一場婆婆凌晨五點一早進房間收垃圾的戲，柯淑勤表示：「這是個對媽媽跟兒子來說天天會發生的日常，所以友友可以繼續睡得很安穩，但是對媳婦宜玲（柯佳嬿 飾）來說卻是很難習慣的，我為了讓這場戲不那麼無聊，還故意在收垃圾時發出很大的聲音，有種自己覺得很小心沒有吵到別人，但其實已經打擾到別人了的感覺。」柯佳嬿則笑說：「婆婆邊收拾還說要拿內褲去洗，邊叫宜玲（角色名）回去睡，試問這種情況有哪個媳婦還睡得著？當時友友（角色名）在我旁邊打呼，發出各種令人髮指的打呼聲，我被他們母子倆夾攻，覺得天啊這是什麼情境。」劉以豪則分享：「雖然學友看起來像是在兩面討好，但是我覺得他的核心思想，其實是希望大家都和睦相處，一起開開心心的生活，所以老婆的想法他有在聽，他很努力的想要完成，媽媽的想法也會照顧，學友就是把自己放在最後面，盡力的傾聽或是協助大家。」Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。