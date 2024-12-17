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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲。對此，國民黨台北市議員李柏毅指出，柯文哲野心抱負很大，可能力跟不上又不合法，且還有個更大缺陷，就是「太貪太囂張」。李柏毅今（17）日在節目《狠狠抖內幕》表示，民眾黨2019年成立，到現在5年時間，感覺野心非常大，不只有10大金庫，還成立4大辦公室，可是一個人野心大、抱負高是可以的，但有幾個前提，就是必須要有能力，且要合法，很明顯民眾黨現在看起來，這兩項都沒有，既沒能力也不合法，很明顯民眾黨內的金融人才嚴重不足，只要跟錢有關的，沒有一個好下場。李柏毅說，柯文哲可惜的是，野心抱負很大，但能力跟不上又不合法，非常糟糕，但除了這兩項不足之外，柯文哲還有一個更大的缺陷，就是「太貪太囂張」，連低調都做不到，「你想賺錢、想成為老大，我覺得合理，但我沒看過有人這麼直白，人家都是『奸』在心裡，民眾黨『奸』在臉上啊！」李柏毅續指，柯文哲連成立公司的名字都這麼一目了然、不掩飾，木可公司「木可」兩個字連在一起，就是「柯」；眾望基金會，柯文哲就是那個被眾望所歸的人；眾城管理顧問公司，就是大家眾志成城募款給柯文哲。