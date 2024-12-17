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2024年世界棒球12強冠軍由台灣擊敗日本奪下，寫下台灣棒球史上新篇章，也連帶使12強相關周邊商品熱銷。中華郵政推出「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」，首波5000本昨（16）日預購即搶光，今日起換「明信片×TEAM TAIWAN」活動登場，全台開賣20萬張冠軍明信片，每張10元，貼上5元郵票就可以將祝福送到中華隊手上，還可以參加抽獎與球員合照。中華郵政表示，「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」第一波預購反應熱烈，5000本已售罄，為回饋向隅民眾，第二波預購自12/23早上8時30分到12/24為止，在各地郵局及「i集郵」網站預購，每人仍然限購2本，想要收藏經典奪冠時刻的民眾，千萬不要錯過。第二波預購者將在明（2025）年1/20陸續寄出或通知到郵局領取。中華郵政表示，「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」採橫式3摺頁設計，由中華職棒及棒球協會授權賽事精彩照片，展現球員英姿及奪冠榮耀時刻，每本售價新臺幣399元。此外，中華郵政表示，明日起到明年1/24發起的「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾可以在各地郵局、郵政博物館或「i集郵」電子商城購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，每張售價新臺幣10元，寫下最溫暖的祝福與感謝，並郵寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片將於活動結束後轉交中華隊留作紀念。同時，中華郵政表示，寄出的明信片還可以參加抽獎活動，明年1/10將在律師見證下抽出15名幸運得主，可獲得限量「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，其中5名有機會在1/22「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮與到場球星合影。得獎名單會在1/15公告在中華郵政全球資訊網。