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▲12強奪冠中華隊成員郭俊麟（右起）、陳冠宇、林安可出席《冠軍之路Team Taiwan》記者會，還沒有點名希望看到電影裡誰演自己。（圖／記者吳翊緁攝）

▲人高馬大的王品澔（左）與金雲出席《冠軍之路Team Taiwan》記者會，王品澔在國中時的棒球隊學長就是此次中華隊成員之一的陳柏清。（圖／威剛科技提供）

▲李杏對於在棒球片中扮演蒐集情資的人員很感興趣。（圖／威剛科技提供）

2024年世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，讓全台陷入棒球狂熱，新片《冠軍之路Team Taiwan》也宣告籌拍。今（17日）記者會中，投手教練「餅總」林岳平坦言比賽時為求勝是會激發出荷爾蒙和腎上腺素的作用，在電影裡用演的一定不像，還是該讓專業演員們來詮釋。郭俊麟被問到當年一起打U21世界盃棒球賽、現在專心當藝人的曹佑寧，覺得他如果演出決勝場上的最後一位投手，在關鍵情節應該會很不錯。中華隊英雄們對自己奪冠歷程將有可能被改編成電影，也是充滿期待，但要點名哪一位演員來扮演自己，大家還是有些含蓄，沒有真的給出答案。一般大眾會很快想到棒球員出身又和其中幾位曾是隊友的曹佑寧，不過目前片子才開始籌拍，劇情方向尚未明朗，亦未進入選角的階級。郭俊麟提到曹佑寧這位昔日隊友，認為應該要扮演片中的終結者：「因為他在比賽裡守外野，但就電影的角度或顏值上他都有，所以很適合當終結者。」而在彼此走上不同道路後，就較少有聯絡，所以聽聞《冠軍之路Team Taiwan》要籌拍，還沒機會跟曹佑寧聊到這個話題。陳冠宇則對找誰來演中華隊球員，表示：「沒有特別去想由誰來演，我們也是最近才知道我們參加比賽要被拍成電影，這是非常感激的事，誰演對都還好，雖然帥度很重要，但要呈現出對的味道，要和我們當下是很接近的感覺。」身高189公分的新生代偶像王品澔曾在南投中興國中打了3年的棒球，這次冠軍隊的成員陳柏清就是他的學長，在陳柏清畢業後就由他就接下副隊長的職務，因此看到學長和隊友一起為國爭光，真的讓他很感動，冠軍賽轉播當時，他沒有掉眼淚，卻一直歡呼，不過最後還是因身高的優勢轉去打籃球。原本在國中時王品澔一直想成為職棒選手，可惜那很常受傷，右手的手肘有後遺症，只要變天就會覺得酸痛。當時練出的球技，現在也還沒荒廢，若是要演棒球電影，王品澔已經準備好了，不用再重新練，如果有機會在片中飾演學長陳柏清，他也覺得很榮幸。棒球電影裡向來女星發揮的空間不多，李杏提到自己受到朋友影響，在居酒屋欣賞中華隊奪冠的轉播，當中華隊確定拿下第一名時大家都哭了。她自承其實沒有這麼熟棒球，可是我身邊很親近的朋友都有在追，每天會看回顧，很能理解這座冠軍對台灣多麼重要，算是從冠軍賽開始入坑了。如果可以在棒球電影軋上一角，比起演隊員們的眷屬，她更有興趣飾演蒐集運動賽事情報的人員，覺得這在比賽上其實非常重要。問她若飾演啦啦隊員，她有些勉強的笑道：「這次場內是沒有我們的啦啦隊員呀，雖然我知道有人親自到場應援啦。」顯然還是不如情蒐人員之類的角色，對她來得有吸引力。