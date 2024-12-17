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台中市某國小爆出教練性侵棒球隊員，事件曝光短短半天，被害人數從25人增加到31人。台中市議員江和樹再爆去年有一對兄弟拒絕性侵、與教練發生口角，遭教練當場掌摑腳踹，當時校方通報體罰卻未查出性侵，事後因其他家長力挺，校方將勞動契約從一年一聘改為半年一聘。台中市議會今（17）日正在開定期會，江和樹原邀請當初聘任該教練的前校長，備詢說明性侵事件，但被大會以「不符合程序」拒絕，眾人遂轉往江和樹辦公室。校長表示，6年前原教練退休，推薦他的徒弟接任，新教練也拿出良民證，一切聘任符合程序，唯後續法務部系統上路，校方未複查出教練前科，確有行政疏失，他並當眾在媒體鏡頭前鞠躬，向家長及受害孩子們道歉。校長接著表示，教練在校服務期間表現正常，過去未曾聽到性侵傳聞，此話引起江和樹不滿，直指去年明明通報一起校安事件。校長才解釋，當時有一對高年級兄弟不服管理，對教練辱罵三字經，教練當場掌摑哥哥，事件發生後校方以不當管教啟動校安通報。江和樹說，真相是孩子在休息室拒絕被性侵，對教練行為感到厭惡，雙方才發生衝突，除了打巴掌，孩子大腿還被踹到整片瘀青，校方卻以為是單純體罰，「如果當時深究下去，就能早點發掘真相」。由於教練深受家長歡迎，事後在其他家長壓力下，校方無法不續聘，只能將教練的長約改為短約。校長要調走前，還交待新校長要留心他。