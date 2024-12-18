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▲制高點架設空污AI影像辨識系統，讓汙染源無所遁形。（圖／屏東縣府提供）

屏東為農業重縣，四季擁有多樣的農特產品，隨之而來的農業廢棄物處理問題日益嚴重。部分農民因追求便利，常以露天燃燒的方式處理廢棄物，影響空氣品質，更對民眾健康構成威脅。由於屏東縣位於尾流弱風區，空氣污染物易於積聚，尤其在每年的10月至翌年3月，東北風帶動外來污染物進入時，高污染事件便層出不窮。為了有效遏制露天燃燒行為，屏東縣環保局今年8月與環境部合作，於縣內的煙囪(制高點)設置先進的「制高點空污AI影像辨識系統」。此系統可在7公里範圍內實時監控露天燃燒熱點，並於發現相關情形時立即發送警報，通知附近稽巡查人員進行查處。此外，搭配無人機巡視，能進一步掌握污染源的詳細情況。自10月初至12月15日，環保局已查獲28件露天燃燒事件，顯示監控系統的有效性。環保局呼籲，面對當前空品不良的情勢，民眾應做好相應的防護措施，盡量減少戶外活動。如有必要外出，建議全程佩戴口罩，特別是對於敏感族群，像是氣喘及呼吸道疾病患者，應更以室內活動為主，並適當關閉門窗，防範疾病發作。