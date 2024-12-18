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▲立法院院長韓國瑜力邀江啟臣出任立法院副院長。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲民進黨立委蔡其昌因為棒球熱潮敗部復活。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

▲台中市長盧秀燕和江啟臣、黃健豪、廖偉翔在洲際棒球場邊興奮歡呼。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

2026地方大選提前開打！被視為台中市長接班人選的立法院副院長江啟臣，除了趁空擋勤跑基層外。據了解，江啟臣近日開始上網路節目，更私下邀集媒體餐敘，讓外界嗅到要「動起來」的味道。有黨內人士直言，江啟臣雖然目前看來是最佳人選，但礙於副院長身份，不只媒體曝光度極低，面對民進黨立委蔡其昌因為棒球熱潮崛起，勢必得儘速啟動選戰模式了。江啟臣日前接受《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》專訪，面對台中市長選戰，他說，現在還是希望先把眼前的事做到最好，至於未來，「我覺得球來就打！」江啟臣是學者出身，曾在政治大學、東吳大學等學校擔任助理教授。一直到2010年時，才被馬政府延攬擔任行政院新聞局長，並在2012年代表國民黨投入台中市第八選區立委選舉取得勝利，正式踏入政壇，並在2016、2020、2024年四度勝選，還曾當過國民黨主席，政治經歷相當亮眼。挾著亮眼成績，江啟臣也曾在2018年欲直攻台中市長大位，卻以0.6%差距，在黨內初選中敗給台中市長盧秀燕。不過，盧當時以勝者之姿，大方邀請江出任總幹事一職，外界早就將江啟臣視為接班的不二人選。以國防外交專業在立法院征戰多年，江啟臣在今年出現重大變動，由韓國瑜欽點出任立法院副院長，成為院長韓國瑜左右手，偶爾代班主持院會，扛下接待海量外賓的重責，成為零負評的副院長。然而，「零負評」反過來看就是「零曝光」，儘管江啟臣扮演好副院長角色，但早上、下午接見外賓，出國訪問又耗掉大半個月，回的台中跑地方行程時間大為縮減，相較於過去擔任區域立委，江擔任立法院副院長後，可說是幾乎消失在螢光幕前。就算有對國防外交議題發表意見，但空戰實力仍是趨於弱勢。反觀蔡其昌，原本外界都認為他已不可能東山再起，結果中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，擁有中華職棒會長身份的蔡其昌「敗部復活」聲勢大漲，有球員的畫面就有蔡其昌，且個人臉書、媒體曝光度，聲量皆輾壓江啟臣，就連黨內對手何欣純恐怕都先出局。緊接著，蔡其昌農曆年間已蓄勢待發「空戰轉陸戰」，將免費發放「台灣尚勇」春聯，發放地點更是超過一千個，光是雜誌附贈12強海報，就吸引民眾排爆購買，屆時如果發送免費春聯，勢必又會再掀起新話題。有黨內人士見此況坦言「有點緊張」，因為反觀江啟臣，要參選2026卻步調太慢，又因為副院長身份，媒體曝光度低，「江啟臣已經因為棒球熱聲量被蔡其昌壓著打，這已經是一大警訊，絕對不可輕忽」。但江啟臣近期也開始動起來，不只開始上政論節目，不避諱談敏感政治議題，還開始和媒體約餐敘，讓政媒介都嗅出選戰開打的味道。黨內人士觀察，江啟臣個性謹慎，時常到最後一刻才會有動作，反而成為江的束縛，就算自知手拿選舉入場券，但還是不可以輕敵。黨內、市府人士都很急，江團隊必須快馬加鞭佈局，像是其他縣市欲參選2026的候選人，競選團隊儘管沒有雛形，但至少都開始招兵買馬。江啟臣自身條件不差，目前勝選態勢也相當明朗，倘若當選將成為第一位原縣區出身的台中市長，如何突破副院長身份，開啟選戰模式，後勤幕僚團隊要如何向中華隊一樣，做好完美情蒐，讓江啟臣打出亮眼全壘打，外界都在關注。