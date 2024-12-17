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▲工研院設計出穿戴裝置，可以即時擷取肌電訊號，當判斷病患陷入步態障礙時，就可以透過電流刺激患者腿部，讓病患可以重新步行。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣明年將步入「超高齡社會」，對於健康需求將會逐步攀升。工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」今（17）日邀請佳世達集團董事長陳其宏分享公私協力經驗。現場也展示各應用，包括以AI紀錄病患19種數據的智能健康輔助系統，以及協助巴金森氏症患者解決步態障礙的穿戴裝置。工研院現場展示已導入基層診所的「智能健康輔助系統」，收集患者血糖、膽固醇、三酸甘油脂等19種數據，目前已導入南投埔里診所進行測試，工研院指出，系統不僅是給予廣泛建議，透過不斷數據累積，提出更個人化的健康建議。該系統也追蹤糖尿病患者的血糖數據，搭配飲食、運動和藥物使用，可更全面協助患者達到健康目標。當面對糖尿病患者可能無意願反映病情，該系統也以群組聊天橫向聯繫醫療團隊、家屬，不僅讓家屬能有權限代替病患上傳數據，若數據出現異常，家屬也可以收到醫生反饋採取行動。另外一項科技與健康結合案例是「巴金森氏症穿戴數位醫療裝置」。由於有逾5成巴金森氏症患者面臨步態障礙，也就是走到一半就停滯無法行動，現行服用左旋多巴藥物也無法完全穩定改善。對此，工研院設計出穿戴裝置，可以即時擷取肌電訊號，當判斷病患陷入步態障礙時，就可以透過電流刺激患者腿部，讓病患可以重新步行。另外，巴金森氏症使用藥量過高、過低對於患者都不好，但往往病患反饋給醫生自身狀態都相當主觀，因此必須醫生也很難拿捏劑量。穿戴裝置可紀錄病患的肌電訊號，規劃出病患從服藥到藥效退去的時間軸，作為醫師處方依據，達到精準醫療。面對明年即將到來的超高齡社會，工研院生醫與醫材研究所長、健康樂活與智慧醫療照護聯盟秘書長莊曜宇受訪表示，科技與醫療結合是一大方向，透過收集患者健康數據，由數據驅動更好的醫療照顧。他舉例，去年工研院跟國泰人壽合作推出認知功能APP，回答手機APP問題就可以初步檢測認知功能，提早預防失智。他補充，政府在推動在宅醫療必須仰賴科技、數據掌握病患狀況，如此作法可緩解醫療照顧人力不足、健保濫用情況，如果可以透過數據在家掌握病患狀況，不用所有疾病都到醫院看診。另外，經濟部長郭智輝近期說，大健康產業具有10兆元產值。陳其宏表示，醫療產業本身就很龐大，但因為產業門檻、限制比較多，所以台灣1000多家醫材廠商，年收大約1000億元，相當於每家企業平均1億元。他認為，龐大商機要用對方法，他說明，面對全世界的龐大市場，台灣應該要組成「醫療大艦隊」，透過打群架方式，以更大規模、更多專業來走出台灣。