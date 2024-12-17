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▲橘貓穿著寵物背帶，上頭橫著綁了一根大湯匙，牠在陽台上走來走去，望向外面風景，似乎很渴望出門探險。（圖／翻攝自TikTok）

▲飼主為了避免毛孩自行外出遇到危險，靈機一動在牠背後綁上重量極輕的木湯匙，讓貓咪無法輕易跨越柵欄，即使改變姿勢也沒用。（圖／翻攝自TikTok）

許多貓咪喜歡溜出門到附近散步，讓主人感到非常頭痛。就有一名飼主為了防止愛貓偷跑出門，在牠身上橫綁了一根大湯匙，讓毛孩無法從陽台的縫隙間溜走，貓咪則一臉困惑地看著外頭風景，不明白為何陽台像有結界般出不去，影片曝光後，立即引來百萬人按讚。網友「＠catstrosisters」日前在TikTok平台發布影片，只見一隻橘貓穿著寵物背帶，上頭橫著綁了一根大湯匙，牠在陽台上走來走去，望向外面風景，似乎很渴望出門探險。不少網友見狀相當好奇，為何貓咪身上會有一根大湯匙，「該不會是貓貓大廚吧？」對此，飼主指出，在貓咪身上綁湯匙並非搞笑或裝飾，是因為愛貓實在太喜歡從陽台間的縫隙溜出去，為了避免毛孩自行外出遇到危險，因此飼主靈機一動在牠背後綁上重量極輕的木湯匙，讓貓咪無法輕易跨越柵欄，即使改變姿勢也沒用。影片曝光後，吸引超過百萬人按讚，網友們紛紛笑喊「主人這招神反制」、「囚禁了貓貓愛自由的靈魂」、「我家貓咪也很愛逃家，下次試試看這招」，也有人建議「還是在陽台加裝防護網吧，雖然是一樓的平房，但總覺得治標不治本」。