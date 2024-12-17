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▲劉以豪這次的角色是「媽寶草食男」。（圖／Netflix提供）

▲柯佳嬿遭劉以豪柯淑勤母子夾攻，惱人婚姻日常讓柯佳嬿大喊「我要離婚」。（圖／Netflix提供）

編劇/導演：李念修

監製: 孫嘉騏

製作人：黃薇夏

製作公司：打勾勾娛樂有限公司

主演：柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等

特別演出: 傅孟柏

上線日期：2025年2月14日

集數：12集

柯佳嬿在《童話故事下集》中飾演潑辣人妻林宜玲，與媽寶老公劉以豪過著相愛相殺的婚姻生活，不僅要努力與婆家磨合生活大小習慣，還要面對婆婆柯淑勤的各種情勒和奇葩催生妙招，讓柯佳嬿數次萌生想離婚的念頭。這是柯佳嬿和劉以豪第一次合作，兩人在劇中飾演一見鍾情後結婚的夫妻，婚後住在婆家，不斷適應彼此的生活習慣，其中由劉以豪所飾演的曾學友震耳欲聾的打呼聲讓柯佳嬿是又氣又無奈，為了呈現媽寶草食男的形象，劉以豪在劇中也大大顛覆以往陽光形象，睡覺打呼、不關門上大號、剪腳指甲亂噴樣樣來。其中一場柯佳嬿爆氣朝著正在洗澡的劉以豪怒砸披薩，柯佳嬿分享：「在別人洗澡的時候衝進去用披薩揍人好像很荒謬，但其實拍攝現場更荒唐，攝影師為了拍到最好的畫面，穿著超短褲扛著機器擠在角落，我拉開浴簾，看到他跟以豪一起裸身擠在狹小淋浴空間，還不能笑出來要演很生氣，對我來說這才是整場戲最荒謬的地方。」而柯佳嬿曾在台劇《必娶女人》中飾演柯淑勤的女兒，這次兩人在《童話故事下集》則成為婆媳，柯佳嬿分享：「之前跟淑勤姐演母女的時候，她是比較自由奔放的媽媽，這次她飾演的婆婆想法比較傳統，也很疼兒子，淑勤姐讓我體會到，所謂當人女兒跟當人媳婦的不同。」對此柯淑勤也直言：「婆婆就是比較有禮貌啦，畢竟再怎麼樣媳婦還是別人家的女兒嫁進來，並沒有不把她當一家人，但還是會跟對自己女兒不一樣。」