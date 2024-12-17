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▲今（17）日冨樫宣布，目前正在開始撰寫獵人未來50話的角色台詞對白以及劇情時間線。（圖／翻攝X@Un4v5s8bgsVk9Xp）

▲獵人作者冨樫義博X平台，擁有335萬多名粉絲追蹤，是日本漫畫家人氣王。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）

獵人粉真的可以這麼幸福嗎！日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）作者冨樫義博日前進行一場大手術，目前都還在持續休養恢復中，不過今（17）日冨樫在社群上透露，自己正在寫獵人，這讓全球粉絲感動不已：「難道獵人不會是有生之年系列了！」鬼才漫畫家冨樫義博過去創作過《幽遊白書》、《LEVEL E》等名作，而在1998年後，正式開啟了《獵人 HUNTER×HUNTER》連載，這部作品更被全球動漫迷視為神作，不過從2006年起，獵人就改為「不定期」連載，而在往後18年之間，獵人只從261話進展到405話，冨樫展開長期休刊已是常態，有連載反而是奇蹟。不過在2024年5月開始，一切開始有了變化，冨樫先是在一個月之內迅速繪製完405到413話，到了11月28日冨樫宣布手術完成，但往後幾天都不斷更新社群，持續在繪製未來集數的分鏡草稿，為後續劇情打底，短短半個月又畫出7話分鏡。到了今（17）日冨樫又宣布，目前正在開始撰寫，「」。由於剛動完手術，冨樫不但常常臥床不起，體重也因禁食等原因爆瘦5公斤，卻反倒以繪製草稿分鏡等方式轉移注意力，同時為獵人進度努力，這也讓全球粉絲忍不住留言大讚，「謝謝老師在身體還在休養的情況下，仍然持續創作」、「這50話劇情未來會成為神作的」、「希望老師能盡快好起來！別努力過頭了」。