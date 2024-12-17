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▲蔡瑞雪認證感情容易「見光死」，表示之後要低調一點。（圖／記者朱祖儀攝）

北一女神蔡瑞雪和富二代男星孫麥傑相戀1年多，在今年10月宣布分手，今（17）日她出席影集《回憶存事務所》，是她分手後首度露面，被問到感情，她眼眶微微泛紅，表示目前自己還在療傷當中，最近準備推出的單曲〈不一定要在一起〉，剛好很符合她現在的狀況，「2個人很相愛但沒有在一起」，所以這首歌的MV是「邊剪邊哭」，而她也坦言，這段感情讓她最無法接受的就是被貼上拜金女標籤，「我們出去都AA制！」蔡瑞雪今日被問到心情狀況，表示最近都在忙工作，所以覺得還好，不過準備要過節了，就會覺得有點孤單，就想辦法充實自己，而她和孫麥傑目前還是朋友，也都有聯絡，但因為雙方目標不太一樣，所以協議分手。她也說，目前2人都希望把重心放在工作上面，所以暫時沒時間經營感情。另外，蔡瑞雪透露，自己之後要推出2首單曲，其中一首比較悲傷的單曲叫做〈不一定要在一起〉，剛好和她最近的情傷狀況類似，所以就比較投入，MV還邊剪邊哭，「剛好跟我現在情況差不多，兩個人很相愛但沒有在一起」，她也坦言自己現在仍在療傷當中。蔡瑞雪也認為，感情很容易見光死，之前太受矚目了，之後要低調一點。而對於這段感情，讓她最難受的其實是被冠上「拜金女」的標籤，她強調雙方出門都是AA制，也沒有特別看對方的家境，不過卻一直被說有豪門夢，讓她覺得很挫折且沮喪，「我怕以後的對象看到也會覺得我是拜金女，我沒有喔」，一旁的張景嵐也幫忙說話，「有好門夢，沒有豪門夢啦！」