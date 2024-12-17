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中國國民黨基隆市黨部今（17）日舉行「民進黨議長又雙標！支持教育基金蓋停車場 卻反SBL籃球隊？」記者會，國民黨基隆市黨部主委吳國勝、發言人潘艾嘉出席。潘艾嘉質疑，民進黨議長童子瑋質疑市府用教育基金創立SBL籃球隊，但他不僅沒有反對拿教育基金蓋停車場，更在其支持下燒了教育基金百萬元就為了辦三天的職籃活動，童子瑋是不是把政治惡鬥帶到教育與體育的圈子？吳國勝表示，最近民進黨童子瑋議長，一直在質疑基隆創建SBL籃球隊的必要性，以及將經費編列在教育基金的合理性。國會之前通過國會改革五法，民進黨過去主張推動，執政後卻大加反對，完全就是雙標。童子瑋議長這次表現也一樣，創建一個屬於基隆自己的半職業籃球隊，讓基隆增加曝光空間，帶動整體風潮，他呼籲童子瑋不要因為是謝國樑推動的正向政績，就為反對而反對，格局應大一點支持市長建設。童子瑋以前支持教育基金蓋停車場，為何不能用來創設半職業籃球隊？哪個更接近教育基金的內涵？潘艾嘉表示，SBL是台灣男子半職業籃球隊，不僅有許多球迷，比賽開打時也都盛況空前，基隆市政府以教育基金創設屬於我們自己的SBL籃球隊，卻被童子瑋反對，這是用政治惡鬥阻礙基隆本地教育盛事發展。潘艾嘉指出，過去的基隆市信義國小地下停車場新建工程，總預算5.6億元，其中教育基金就編列了2.8億元來支應。當時童子瑋議長沒反對，為什麼現在要反對拿教育基金創設SBL籃球隊？潘艾嘉強調，2024年4月12-14日與4月19-21日，SBL與WSBL的球賽來基隆，教育基金也有補助31萬；2023年10月7日至9日國慶連假前，在童子瑋議長牽線下，PLG職籃的鋼鐵人球隊的熱身賽來基隆市立體育館開打，當時教育基金就有補助96萬，其中票務補助50萬，場地設施補助46萬，燒了教育基金百萬元就為了辦三天的職籃活動，童子瑋議長也沒反對，為何現在卻要反對創立SBL籃球隊？潘艾嘉認為，推動SBL籃球隊，有助於基隆的籃球運動發展，四級銜接的完善，與基層體育的落實，這些當然與教育有關，運用在教育基金上並無不妥。如果用教育基金推動籃球隊不行，為什麼依照童子瑋議長的要求用教育基金補助職籃活動就可以？甚至把教育基金花在蓋停車場上？潘艾嘉懷疑，將創立籃球隊的預算編在教育基金裡，童議長要罵；不將預算編在教育基金裡，童議長也要罵。童子瑋是不是把政治惡鬥帶到教育與體育的圈子？潘艾嘉強調，創建SBL籃球隊，不會排擠其他教育預算，更有利於促進基隆整體體育產業與運動風氣的提升！即使學生人數逐年遞減，謝國樑市府仍然持續增加教育經費的編列，從110年84.3億，到114年90.8億，教育經費不減反增！相信基隆市民會支持基隆在地SBL籃球隊的誕生，希望童子瑋不要背離主流民意，應與大家一起支持主流賽事與產業的發展！