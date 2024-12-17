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台北地檢署檢察官偵辦柯文哲政治獻金假帳案，今（17）日上午指揮調查局北機站，傳喚6人作證，分別為民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱、黨工李婉萱、木可公司助理何璦廷作證，預計下午2時許開庭。下午近4時許，吳怡萱結束複訊後，離開北檢時，面對媒體追問跟檢方說了什麼，吳表示告訴檢察官「希望我的偵訊內容，不要出現在周刊的報導裡面。檢察官則回說，我也很困擾」大約1時54分時許，黨工李婉萱和木可公司助理何璦廷率先抵達台北地檢署，緊接著，有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱等4人，同時抵達台北地檢署，從頭到尾4人臉上都帶著笑容，神色相當輕鬆。相較黨工李婉萱和木可公司助理何璦廷的緊張神情，有很大差異。陳智菡和吳怡萱面對媒體提問時，也分別回應「釐清政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫他們釐清一下」，吳怡萱則說，「根本搞不清楚政治獻金跟競選小物是什麼」，4人便一起走上二樓，接受複訊。據了解，檢廉偵辦京華城弊案時，發現柯文哲競選總統的政治獻金，有多筆未如實申報，且流入木可公關公司等民眾黨相關組織；此外，有多名柯文哲競選總部員工和木可公司員工重疊，且金流交錯複雜，為釐清民眾黨運作流程，以及政治獻金動支情形，才會在今日傳喚陳智菡、許甫、黃瀞瑩以及吳怡萱等6人作證。