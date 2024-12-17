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▲楊立德離世。（圖／微博）

知名音樂人楊立德曾寫過許多膾炙人口的歌曲，包括〈奉獻〉、〈親愛的小孩〉、〈明天你是否依然愛我〉等，也曾是多位大咖歌手的幕後推手，不過今（17）日卻傳出噩耗，他已於今日上午11點20分因為心臟驟停而離世，享壽73歲，悼念儀式將在近期舉行，震驚演藝圈。楊立德生前曾寫過〈明天你是否依然愛我〉、〈奉獻〉、〈親愛的小孩〉、〈會哭的人不一定流淚〉、〈我只在乎你〉、〈他不愛我〉、〈誰的眼淚在飛〉等知名歌曲，曾和蔡琴、蘇芮、張雨生、小虎隊等歌手合作過，也替這些歌手進行包裝和推廣，是台灣知名的音樂人，並在樂壇佔有一席之地。不過稍早楊立德友人在網路上發出訃告，指出他在今天早上11點20分因為心臟驟停，搶救無效離世，享壽73歲。訃告中也指出，楊立德在攝影及廣告領域也有傑出表現，引領台灣廣告行業發展，創用「工作室」等多項創新理念，沒想到現在傳出不幸消息，「他的離世讓我們失去了一位傑出的藝術家和親愛的師友」，悼念儀式將於近期舉行。