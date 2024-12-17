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2024年道瓊永續指數（DJSI）公布成分股入選企業名單，在眾多全球指標企業參與評比下，中鋼不僅是台灣唯一入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股的鋼鐵公司，更在評比下獲得國際具公信力機構高度肯定，總評分數一舉超越全球其他標竿鋼廠，榮登全球鋼鐵業榜首。DJSI為國際上最具公信力的企業永續評比指數，依產業類別中成績排名前10%的企業入選DJSI指數系列成分股。中鋼在今年獲得信評機構高度肯定，在「經濟與治理、環境、社會」三大面向評比，獲得全球鋼業冠軍，顯示中鋼ESG成果已可與京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel）、現代鋼鐵公司（Hyundai Steel）及澳大利亞福特斯克金屬集團（Fortescue Ltd）等鋼廠比肩。中鋼董事長黃建智說明，中鋼今年在DJSI三大面向的評比成績中，以「社會」面向分數表現最佳，名列全球鋼鐵業第1名。另外，中鋼在環境政策、能源、廢棄物等題組分數也大幅進步，並在水資源、氣候策略及生物多樣性題組維持高水平表現，使得「環境」面向的成績排名往上竄升至第2名。最後，中鋼在風險及危機管理、商業道德、供應鏈管理等題組分數也顯著進步，加上透明度、稅務策略及資訊網路安全等題組常年以來表現優異，「經濟與治理」面向成績排名也爬升至第3名。黃建智表示，鋼鐵產業面臨景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力等不同挑戰。中鋼入榮登全球鋼鐵業的榜首，顯示近年來積極推動「高值化精緻鋼廠、發展綠能產業」經營雙主軸及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大轉型行動陸續有成果，也證明中鋼走在正確的道路上。此外，中鋼今年前3季精緻鋼品銷售量占比突破10%，貢獻67%毛利，未來將持續深耕用鋼市場需求，積極透過田野調查走訪下游客戶，並整合產官學研資源，加大力度推動供應鏈轉型，攜手國內用鋼產業共同在全球競爭下，掌握彎道超車的契機。