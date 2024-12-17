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元大台灣價值高息（00940）今（17）日公告最新配息0.03元，是今年以來第2度縮水，截至13日，受益人數逾85萬人。法人分析，00940在階段式調降下，可望成為首檔結束停止降息的月配高股息ETF，預估在明年6月展開的除息旺季來臨後，將再度挹注配息能力。擁有85萬股民的00940最新配息出爐，從0.05元調降至的0.03元，若以今日收盤價9.34元計算，年息小於4%。00940預計於明年1月2日除息，最後買進日在今年12月31日。00940於今年4月1日上市，因主打高息、月月配與10元發行，掀起一波搶購潮，民眾解定存、抵押房子瘋搶，衍伸出「00940之亂」，當時募集金額衝出1752億元的巨量，故得「巨嬰」封號。截至13日，00940受益人數超過85萬人，今年歷經7度配息，前4次配息每股配0.05元，後續第5次、第6次配息縮至0.04元，此次配息再度縮水，調降至0.03元。法人分析，從目前帳上可收益分配金額觀察，00940在階段式調降下，可望成為首檔結束停止降息的月配高股息ETF。截至昨（16）日，00940包含股利所得的收益平準金為0.17元，已足以支持現階段配息水準，且從成分股觀察在4月之前尚有5至6檔成分股將除息，將使收益平準金再增加，預估在接續明年6月展開的除息旺季來臨後，將再挹注配息能力。法人指出，00940前三大成分股產業為半導體、航運、金融，均為2024年獲利高，加上股息發放率高的產業，若展望明年的股利發放，現階段已度過最壞的降息階段，投資人可以逐步重新佈局。今年台灣企業表現亮眼，前三季台股上市櫃企業獲利達3.4兆元，年成長28%，第4季為上市櫃企業傳統旺季，有機會帶動營收、獲利再走高。未來進入2025年除息時，看好高股息有望提升配息能力。元大投信指出，基於台股大盤長期具有相對高殖利率，隨明年企業股利發放反映2024年度獲利狀況，在高現金股利發放率基礎上，高股息ETF仍可望持續發揮投資特色。