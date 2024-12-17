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▲大小朋友都喜歡的MOMO家族，15日也到場歡樂帶動唱。（圖／主辦單位提供）

▲在台中市草悟道舉辦「快樂馨願」許願樹暨HAPPY DAY快樂日活動，熱力四射，人們嗨翻。（圖／主辦單位提供）

快樂麗康攜手勵馨基金會舉辦的「許願樹計畫」邁入第15年，15日在台中市草悟道舉辦「快樂馨願」許願樹暨HAPPY DAY快樂日活動，快樂麗康旗下品牌HAPPYHAIR、GENIC、伊日生活、雅丰醫療事業及雙營國際踴躍參與，也邀請快樂會員、夥伴與大小家庭同樂，留下歡樂記憶。「許願樹計畫」結合了快樂北、中、南各地的夥伴力量，共同實現孩子們的願望，並將承載愛心的禮物送至全台15縣市的勵馨服務據點，累計已送出逾1.5萬份愛心滿滿禮物。今年將再度凝聚社會力量，共同為需要幫助的孩子送上希望與溫暖，邀請社會各界共襄盛舉，為心愛續航。為紀念這個充滿愛與希望的旅程，快樂麗康15日下午2時起在草悟道舉辦快樂日活動，帶來系列精彩表演與周邊活動，包含象徵點燃希望的點亮馨願許願樹，更有小朋友最喜歡的MOMO家族歡樂帶動唱、奇幻魔術、夢幻泡泡秀、劇團演出、DIY手作課程及活動市集，民眾透過有趣闖關活動，還將精美禮品帶回家，歡樂活動直到晚間8時許才落幕。快樂麗康始終以「照顧夥伴、關懷弱勢、愛護地球」為公益核心價值，並以實際行動落實企業社會責任，推動ESG永續發展計畫，為企業未來的永續經營奠定堅實基礎。多年來，推動的公益活動包括：深入全台各地進行義剪服務，將美與溫暖傳遞給每一個需要的人。攜手慈心有機農業發展基金會，在臺灣海岸線種下「快樂森林」，以提升樹苗存活率，為地球築起綠色屏障。此外，快樂麗康持續發起內部募款活動，多年來已捐贈5輛捐血車及復康巴士。品牌還打造了「野生動物救援運輸車」，大力支持台灣的保育工作，體現社會責任的落實。另與勵馨基金會，台積電慈善基金會等多個公益組織，透過各種形式將愛心延續到更多需要幫助的地方。