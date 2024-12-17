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台灣世界少棒聯盟(TLLB)今(17)日邀請日職勁旅日本火腿鬥士來台，學長清宮幸太郎陪著旅日小將孫易磊回到母校東園國小，開辦「世界少棒小學堂-日本火腿棒球教室」，指導少棒小球員技術之餘，被問及對學弟孫易磊印象時，清宮幸太郎秒答：「卡哇伊！」被學長以「卡哇伊！」形容並拍肩讚許日文能力後，孫易磊也回過頭分享一年觀察下來，感受到日本火腿鬥士球迷對這位新生代重砲的喜愛。清宮幸太郎還回想到兩人在上季有對戰紀錄，孫易磊隨後補充是在開季前第4次隊內實戰投打練習時，清宮幸太郎因為傷勢跟著二軍一起訓練，當天自己也剛好安排要投球，被問及結果時，孫易磊有點不好意思的小聲說道：「是三振。」，但隨後他也解釋當時應該有一顆壞球被判成好球，一旁的清宮幸太郎也配合地露出懊惱表情，但仍回應：「跟那球一點關係都沒有，那就是實實在在的三振！」