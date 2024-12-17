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▲16日中午，徐男與黃女因案遭通緝，被竹北派出所巡邏員警發現行蹤，徐男拒檢並加速逃逸，警方一路追捕拔槍喝令下車，2人才乖乖束手就擒。（圖／翻攝畫面）

16日中午左右，43歲徐姓男子與48歲黃姓女子，因涉案雙雙遭通緝，他們駕車時，被竹北派出所巡邏員警發現行蹤，警方準備攔查時，徐男見狀拒檢並加速逃逸，警方一路追捕，徐男一度轉進國立竹北高中前方，撞擊4台停等紅燈的機車，造成5人受傷送醫，警匪追逐5公里之後，徐男車子被警方逼進空地草叢裡，員警立刻拔槍喝令下車，2人才乖乖束手就擒。警方指出，遭波及的機車騎士共4男1女，其中1人右膝蓋骨折，其他人多為擦挫傷或扭傷，所幸均無生命危險。據了解，徐男、黃女逃竄過程中，一度跟警車發生碰撞，甚至逆向行駛，企圖擺脫警方追捕，警力支援後一路追緝約5公里，員警趁機將徐男車子逼入路旁空地，隨後拔槍喝令他們立即下車。徐男及黃女都因案遭通緝，還涉及妨害公務案件以及多起竊案，2人落網後，警方在徐男車內起獲毒品安非他命，訊後依公共危險、毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦。