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印尼前總統佐科威（Joko Widodo）與他的兒子、副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以及女婿、棉蘭市長巴比（Bobby Nasution），近日遭民主奮鬥黨（PDIP）開除黨籍。印尼媒體引述黨內高層消息指出，黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）已於14日簽署相關信函，宣布將這位昔日政壇改革派英雄及家人被所屬政黨「逐出家門」，引發外界譁然。佐科威的政治生涯相當傳奇。他出身於印尼中爪哇一個平凡家庭，父親是木匠，背景樸實。2005年，年輕的佐科威獲民主奮鬥黨提名，成功當選梭羅市（Solo）市長，以其親民形象和實務風格迅速獲得好評。2012年，他進一步當選雅加達省省長，聲勢水漲船高，終於在2014年擊敗對手，成為印尼總統，並在2019年成功連任，成為印尼現代政治史上的重要人物。然而，佐科威與民主奮鬥黨的蜜月期，因2024年印尼總統大選而劃下句點。今年總統大選中，民主奮鬥黨推舉的候選人未能得到佐科威的支持，反之，佐科威「暗助」自己的長子吉伯朗，讓他擔任普拉伯沃（Prabowo Subianto）的副手，最終成功贏得副總統一職。而佐科威的女婿巴比也轉投普拉伯沃領導的大印尼行動黨（Gerindra），並在地方選舉中展現強勢，準備角逐北蘇門答臘省州長。這一系列動作讓民主奮鬥黨大為不滿。黨方指控佐科威及家人違反黨規，干預憲法法院運作，甚至影響印尼民主法治的穩定性。黨內榮譽主席科馬魯丁表示，梅嘉娃蒂已下令與佐科威家族「切割」，正式將他們逐出黨籍。專家指出，佐科威雖已非民主奮鬥黨黨員，但他依舊是印尼政壇的關鍵人物。印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員尼基表示，失去黨籍的佐科威未來恐將成為各方政治攻擊的目標，為了維護影響力，他可能尋求與其他政黨結盟，包括大印尼行動黨、從業黨及國民使命黨等，鞏固長子吉伯朗及女婿巴比的政治生涯。佐科威在印尼政壇長期以來象徵著改革與親民，但此次與民主奮鬥黨分道揚鑣，也讓外界開始關注他未來的政治動向。近期，他頻頻與普拉伯沃及多名政要會面，顯示他仍積極布局政壇，不願輕易淡出舞台。印尼政壇一向以其家族政治及動盪著稱，而佐科威及其家人如何在變局中穩住腳步，將成為外界持續關注的焦點。從「木匠之子」到「印尼國家掌舵者」，佐科威的傳奇故事仍在持續書寫，只是這次，這位昔日英雄得換個「陣營」，尋求新的政治生存空間。