台南市預計今年12月29日將於大臺南會展中心辦理「臺南400宴」辦桌活動，邀請臺南4大總鋪師，聯手打造菜色，將重現多道辦桌文化經典招牌菜，並結合臺南在地特色食材，每桌1萬2000元吃到10道佳餚，原本將席開400桌，沒想到當初開訂時4分鐘即售罄，今（17）日臺南市長黃偉哲宣布再加碼至488桌。明天將可預訂，可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon機台購買。
此次「台南400宴」聚集台南知名的四大總舖師聯手打造辦桌料理，包括：阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館的施宗榮師傅、洪廚喜宴的洪俊男師傅、宏珍宴席餐廳的郭育宏師傅。並重磅邀請荷蘭美聲馬丁·賀肯斯（Martin Hurkens）於400宴中獻唱。
菜色則囊括五福府城耀荷南、粉絲宮煲炒帶子、布袋干貝繡球雞、荷葉米糕網西丸、南式古味紅燒羹、台式極品佛跳牆、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、仙草凍併冰淇淋、金玉滿彩水果塔，每道都是最有臺南味的辦桌美食。
針對此次菜色，阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）的大徒弟王明煌就曾向《NOWnews》記者透露，「這樣一桌菜色，我們平常最少最少都要開價1萬5000元以上，因此這次每桌1萬2000元真的相當划算，更何況此次一次請到我們四大總鋪師，堪稱吃到賺到。」其中的布袋干貝繡球雞是最費工的菜色，烏骨雞先去骨再加入繡球丸等多種好料，又經兩次炊蒸，所有精華融合成鮮甜絕妙滋味。
觀旅局補充，臺南400宴辦桌活動，特別選在離高鐵臺南站步行只要5分鐘即可抵達的大臺南會展中心辦理「臺南400城市食力─臺南400宴」，為確保辦桌品質，明天過後確定不會再加碼，也不會有補位措施，因此想吃的民眾一定要把握這最後搶購機會。最後88桌將於明（18）日中午12點開放購買，民眾可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台操作。
另外，在南台灣最具指標的跨年盛事，即台南晶英酒店「霸道趴」今年也將於12月31日晚上10點至凌晨1點舉辦，台南晶英將於二樓宴會廳延續屢創佳績的派對傳奇，邀請到九間台南在地高人氣酒吧獨家亞洲百大酒吧，包含Moonrock、酣呷餐酒館、主打特色茶酒的JODOBE、Bar Alter、Bar Often、宮後食酒號、LONG BAR等，推出共18款特色限定調酒，再加上道地小吃現場擺攤提供各式餐點選擇，結合勁歌熱舞、超強節奏的視聽體驗，與賓客攜手狂歡跨年。入場費每人1,380元，即日起至12月27日止，早鳥搶先預購每人優惠只要999元，訂購須至「晶好購」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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針對此次菜色，阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）的大徒弟王明煌就曾向《NOWnews》記者透露，「這樣一桌菜色，我們平常最少最少都要開價1萬5000元以上，因此這次每桌1萬2000元真的相當划算，更何況此次一次請到我們四大總鋪師，堪稱吃到賺到。」其中的布袋干貝繡球雞是最費工的菜色，烏骨雞先去骨再加入繡球丸等多種好料，又經兩次炊蒸，所有精華融合成鮮甜絕妙滋味。
觀旅局補充，臺南400宴辦桌活動，特別選在離高鐵臺南站步行只要5分鐘即可抵達的大臺南會展中心辦理「臺南400城市食力─臺南400宴」，為確保辦桌品質，明天過後確定不會再加碼，也不會有補位措施，因此想吃的民眾一定要把握這最後搶購機會。最後88桌將於明（18）日中午12點開放購買，民眾可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台操作。
另外，在南台灣最具指標的跨年盛事，即台南晶英酒店「霸道趴」今年也將於12月31日晚上10點至凌晨1點舉辦，台南晶英將於二樓宴會廳延續屢創佳績的派對傳奇，邀請到九間台南在地高人氣酒吧獨家亞洲百大酒吧，包含Moonrock、酣呷餐酒館、主打特色茶酒的JODOBE、Bar Alter、Bar Often、宮後食酒號、LONG BAR等，推出共18款特色限定調酒，再加上道地小吃現場擺攤提供各式餐點選擇，結合勁歌熱舞、超強節奏的視聽體驗，與賓客攜手狂歡跨年。入場費每人1,380元，即日起至12月27日止，早鳥搶先預購每人優惠只要999元，訂購須至「晶好購」。
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